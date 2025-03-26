بشرى للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 26 مارس 2025 الموافق 26 رمضان، استمرار الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس حار نهاراً على كافة الأنحاء، معتدل ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



حالة الطقس اليوم



ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد، ونشاط رياح على بعض المناطق.

درجات الحرارة



وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم الأربعاء

القاهرة

العظمى 33 درجة

الصغرى 21

الإسكندرية

العظمى 31

الصغرى 18

مطروح

العظمى 27 درجة

الصغرى 15

سوهاج

العظمى 36 درجة

الصغرى 19

قنا

العظمى 37 درجة

الصغرى 19

أسوان

العظمى 36 درجة

الصغرى 21 درجة