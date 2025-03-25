استعدوا للحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود نهار اليوم الثلاثاء طقس مائل للحرارة على شمال البلاد حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وأن يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

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الظواهر الجوية

فيما يخص الظواهر الجوية، واوضحت الهيئة عن وجود شبورة مائية صباحآ على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية مع نشاط متقطع للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري.



حالة البحر المتوسط

تكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 25ر1 و75ر1 متر، واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية: جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج بين 5ر1 متر ومترين، واتجاه الرياح السطحية شمالية غربية: شمالية شرقية.

