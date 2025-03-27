بداية الذروة والحرارة تتجاوز هذه الدرجة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس

قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث تستعد مصر لموجة حارة اليوم الخميس مما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة هذه الظروف الجوية.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم طقس حار على جميع أنحاء الجمهورية بينما يكون الطقس معتدلًا ليلًا حتى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. كما حذرت الهيئة من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما البحر الأحمر فتكون حالته خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح جنوبية شرقية.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم في بعض المحافظات المصرية، فتسجل القاهرة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة في حين تصل درجة الحرارة في الإسكندرية إلى 33 للعظمى و19 للصغرى وتسجل الأقصر 38 للعظمى و19 للصغرى بينما ترتفع درجات الحرارة في أسوان لتسجل 40 للعظمى و22 للصغرى.

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