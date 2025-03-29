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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى العدوة المركزي .. صور

وزير الصحة ومحافظ المنيا
وزير الصحة ومحافظ المنيا

استقبل اللواء عماد كداوني محافظ المنيا، اليوم السبت، الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتفقد عددًا من المنشآت الصحية، وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على متابعة سير العمل، والوقوف على مستوى جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين. 

بدأت زياة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة بتفقد مستشفى العدوة المركزي، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، والدكتور محمد عبد الحكيم وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

حيث استمع الوزير والمحافظ إلى شرح عن مستوى الخدمات الصحية المقدمة، كما تجولا في أقسام المستشفى لمتابعة سير العمل ورفع مستوى الأداء.

ومن المقرر أن تتضمن جولة الدكتور خالد عبدالغفار، تفقد عددًا من المستشفيات، التابعة لمختلف قطاعات الوزارة، بالإضافة إلى وحدات ومراكز طب الأسرة، ونقاط الإسعاف، إلى جانب متابعة معدلات التنفيذ في المشروعات الصحية الجاري إنشاؤها.

ويشمل برنامج الزيارة أيضا تفقد وحدة صحة مغاغة، وحدة إسعاف مغاغة، مستشفى مغاغة المركزي، وحدة طب الشيخ زياد.

اضافة إلى مستشفى بني مزار، المركزي ومستشفى سمالوط التخصصي، ومعهد اورام المنيا، وكذلك تفقد مقترح أرض مستشفى المنيا العام. 


 

المنيا وزير الصحة محافظ المنيا زيارة

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