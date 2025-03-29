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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من الميدان.. تواصل منظومة تلقي شكاوي المواطنين بمناخ بورسعيد ليلة رؤية الهلال

من الميدان تتواصل منظومة تلقي شكاوي المواطنين بمناخ بورسعيد ليلة رؤية الهلال
من الميدان تتواصل منظومة تلقي شكاوي المواطنين بمناخ بورسعيد ليلة رؤية الهلال
محمد الغزاوى

التقى  محمد أحمد فواز رئيس حي المناخ  فى محافظة بورسعيد بعدد من المواطنين من أهالي الحي خلال جولته الميدانية بشوارع ؛ مستمعا لشكواهم ومقترحاتهم،  موجها الإدارات المعنية بالحل .

وكان قد أوضح رئيس حي المناخ أن هناك آلية محكمة لمنظومة الشكاوي يتبعها الحي ، تتمثل في اللقاءات المباشرة مع المواطنين خلال الجولات الميدانية اليومية بمناطق وشوارع الحي.

وتخصيص يوم الثلاثاء من كل أسبوع علي مدار ساعتين من ١٢ ظهرا وحتي ٢ بعد الظهر لاستقبالهم في مكتبه بديوان الحي .

كما تشمل تلقي الشكاوي المرسلة علي بوابة الشكاوي الحكومية ومتابعتها من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين سواء الرئيسي بديوان عام المحافظة أو بديوان حي المناخ.

من الميدان تتواصل منظومة تلقي شكاوي المواطنين بمناخ بورسعيد ليلة رؤية الهلال

و تتجسد أيضا في الشكاوي المرسلة عبر رسائل الصفحة الرسمية لحي المناخ علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أو من خلال التعليقات علي أخبار ومنشورات الحي علي ذات الصفحة.

كما تتضح من خلال إستقبال رئيس حي المناخ للمواطنين في مكتبه داخل ديوان عام الحي للاستماع لشكواهم وآرائهم ومقترحاتهم.

ومن جانبه أكد رئيس حي المناخ أنه فور تلقي الشكاوي يتم التنسيق مع الإدارات المعنية بحلها وإتخاذ اللازم نحوها ومتابعتها حتي يتم الحل ، لا نقف عند ذلك بل يتم إستمرار متابعة الشكاوي حتي لا يتم تكرارها بعد ذلك.

بورسعيد حى المناخ شكاوى المواطنين محافظة بورسعيد هلال العيد

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