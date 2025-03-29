الحكومة العراقية توافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر

أفاد مكتب رئيس الحكومة العراقية، اليوم السبت، بأن العراق يوافق على تزويد لبنان بالوقود لمدة 6 أشهر، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

في نوفمبر 2024، وافق مجلس الوزراء العراقي على تجديد اتفاقية الوقود مع لبنان للعام الرابع على التوالي، بتمديد عقد تزويد الفيول أويل (زيت الوقود عالي الكبريت) إلى نهاية يناير 2025، بدلًا نهاية ديسمبر 2024.

ووقّعت الحكومة العراقية، في يوليو 2021، اتفاقية مع نظيرتها اللبنانية تقضي بمدّ بيروت بمليون طن من الوقود عالي الكبريت اللازم لتشغيل محطات توليد الكهرباء، على أن يوفر لبنان، بما يعادل قيمة الصفقة، احتياجات بغداد من السلع والخدمات.

يعاني لبنان من أزمة كهرباء، بلغت ذروتها في صيف 2021 عندما عجزت الحكومة عن دعم واردات الوقود، ما دفعها إلى إلغاء هذا الدعم وارتفعت أسعار الوقود ارتفاعا كبيرًا.