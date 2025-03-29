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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سيدة تفوز بجائزة المليون جنيه من مدفع رمضان.. ومحمد رمضان: مبروك يا مليونيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
هاني حسين

فازت أمل عمارة أنور بجائزة المليون جنيه من مدفع رمضان، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان على قناة " دي إم سي .

وقال محمد رمضان للسيدة أمل :: الف مبروك انتي كسبتي جايزة المليون جنيه"،وردت السيدة: بجد والله طب إديني أمارة انا كاتبة إيه".

وتابع محمد رمضان: ألف مبروك يا مليونيرة، وردت السيدة: الحمد لله الله يبارك فيك.

مدفع رمضان

يواصل الفنان محمد رمضان تقديم برنامجه "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن هدفه الأساسي هو تحقيق أحلام الجمهور، سواء من خلال الجوائز المالية أو المفاجآت المختلفة.

وقال رمضان: "اللي محققش حلمه بنحققهوله بفلوس أو بحاجات تانية".

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