هدايا وتحقيق أحلام ومليون جنيه| لقطات متميزة في آخر حلقات مدفع رمضان

قدم الفنان محمد رمضان، حلقة جديدة اليوم من برنامج "مدفع رمضان " المذاع على قناة " دي إم سي" .

نبمر وان ونمبر تو



وقال محمد رمضان :" حبا في مصر قررنا هنختار تاكسي إسكندراني يكون فيه حرف من كلمة مصر وهيكسب معانا 100 ألف جنيه ".

وتابع محمد رمضان لسائق تاكسي:" إنت كسبت معانا 100 ألف جنيه".

وقال سائق التاكسي: حبيبي يا محمد رمضان أنت نمبر وان وأنا نمبر تو .. ده رزق بنتي اللي هتتجوز".

جائزة لسائق حنطور

ووجه محمد رمضان حديثه لسائق حنطور: “وصلت كام واحد النهاردة، ورد سائق الحنطور: ده اول مشوار ليا:”.

وتابع محمد رمضان :" استفتاحنا خير أنت كسبت 100 ألف جنيه.. بقالك كام سنة في الشغلانة"، ورد سائق الحنطور:" أنا شغال كده من صغري".

أغنية “في العيد”

وقام محمد رمضان بغناء أغنية جديدة وهي أغنية "في العيد" بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وقال محمد رمضان :" يارب الأغنية دي تعجبكم ".

تحقيق حلم 12 مواطنا



حقق محمد رمضان، أحلام 12 مواطنا في حلقة اليوم من مدفع رمضان المذاع على قناة “ دي إم سي”.



وشارك أبناء محمد رمضان علي وكنز في فقرة تحقيق أحلام المواطنين الـ 12 .

جائزة المليون جنيه

فازت أمل عمارة أنور بجائزة المليون جنيه من مدفع رمضان، الذي يقدمه الفنان محمد رمضان على قناة " دي إم سي .



وقال محمد رمضان للسيدة أمل :: ألف مبروك انتي كسبتي جايزة المليون جنيه"،وردت السيدة: بجد والله طب إديني أمارة انا كاتبة إيه".

وتابع محمد رمضان: ألف مبروك يا مليونيرة، وردت السيدة: الحمد لله الله يبارك فيك.

سيارة الفرحة

جابت سيارة الفرحة التابعة لمدفع رمضان محافظة القاهرة، للتعرف على أحلام المصريين، في حلقة اليوم.

وحقق محمد رمضان حلم زياد محمد والذي طلب 100 ألف جنيه كي يبدأ مشروع خاص بيه .

وقال محمد رمضان :" ألف مبروك يا زياد بداية مشروعك وربنا يطرحلك البركة ".

200 ألف جنيه لرقم عشوائي

منح الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المذاع عبر قناة "دي إم سي"، جائزة لرقم هاتف عشوائي.



وشارك محمد رمضان فقرة التليفون أبناءه كنز وعلي .



وخلال اتصال هاتفي، ابن محمد رمضان:" حضرتك كسبت معانا 200 ألف جنيه في برنامج مدفع رمضان".

وقال المواطن:اللي هو مدفع رمضان بوم .. بجد والله".