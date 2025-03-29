الهمة يا عمال .. محمد رمضان يعيد تقديم رائعة سيد مكاوي في مدفع رمضان

طرح الفنان محمد رمضان، أغنية جديدة له بعنوان الهمة، ضمن برنامج مدفع رمضان، المعروض ضمن الموسم الرمضاني الجاري.

أغنية الهمة يا عمال، طرحها محمد رمضان بعد زيارته لأحد المصانع وقام بالغناء أمام العمال في حشد كبير لهم.

وقام محمد رمضان، بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وهو يرتدي زي ميداني وسط العمال، ويحفزهم على العمل.

أغنية الهمة يا عمال لـ محمد رمضان، من كلمات أمير طعيمة، كلمات الأغنية الأصلية: علي مهدي، ألحان: سيد مكاوي.

يذكر أن أغنية الهمة يا عمال، سبق وغناها الفنان محرم فؤاد، ليعيد تقديمها الفنان محمد رمضان، من بعده ولكن بكلمات مختلفة أعاد كتابتها الشاعر الغنائي أمير طعيمة.