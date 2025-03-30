بعد عمليات التبريد.. الأجهزة المختصة تواصل التحقيق في حريق أحد فنادق الغردقة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق محدود اندلع، مساء اليوم، في أحد الفنادق السياحية بمنطقة الدهار بالغردقة، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأفادت مصادر أمنية بأن النيران اشتعلت داخل إحدى المنشآت بالمنتجع، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء إلى الموقع. وبفضل سرعة استجابة فرق الدفاع المدني، تمت السيطرة على الحريق في وقت قياسي، مع استمرار عمليات التبريد لمنع تجدد الاشتعال.

وتم إخطار الجهات المختصة لمعاينة الموقع والتحقيق في أسباب الحريق، وسط متابعة من الأجهزة التنفيذية والصحية، خاصة مع قرب مديرية الصحة من موقع الحادث، للتأكد من سلامة العاملين والنزلاء وعدم تأثر المنشآت المجاورة.

وتواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنشآت السياحية ومنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.