الإثنين أول يوم.. متى تنتهى إجازة عيد الفطر للحكومة والقطاع الخاص؟

أعلن مجلس الوزراء رسميًا عن موعد انتهاء إجازة عيد الفطر للقطاع الحكومي، بعد أن حددت دار الإفتاء أن أول أيام العيد سيكون يوم الاثنين 31 مارس 2025.

وبناءً على ذلك، تم تمديد إجازة العيد لتشمل يوم إضافي.

الرؤية الشرعية تحدد موعد العيد

أكدت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هـ أن يوم الاثنين 31 مارس هو أول أيام عيد الفطر المبارك، مما دفع الحكومة إلى إعلان إجازة رسمية ممتدة تبدأ من يوم السبت 29 مارس وتنتهي يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

تفاصيل الإجازة الرسمية

وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، فإن الإجازة ستكون مدفوعة الأجر لكافة العاملين في:

الوزارات والمصالح الحكومية.

الهيئات العامة وشركات القطاع العام.

شركات قطاع الأعمال العام ووحدات الإدارة المحلية.

بهذا القرار، يتمتع الموظفون بإجازة تمتد لخمسة أيام، مما يمنحهم وقتًا كافيًا للاحتفال بالعيد وقضاء أوقات مميزة مع عائلاتهم.

هل يحصل القطاع الخاص على نفس الإجازة؟

أصدرت وزارة العمل بيانا أكد على ان إجازة العاملين في القطاع الخاصتبدأا من السبت 29 مارس وحتى الثلاثاء 1أبريلل وتمتد إلى الأربعاء 2 ابريل بعد إعلان نتيجه الرؤيه الشرعيه والتي اكدت على أن الاثنين 31أبريلل اول أيام عيد الفطر المبارك.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في جميع المحافظات

تختلف مواعيد الصلاة من محافظة لأخرى حسب الموقع الجغرافي لكل مدينة، وجاءت المواعيد الرسمية التي أعلنها معهد البحوث الفلكية كما يلي: