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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

نصائح صحية أول يوم عيد الفطر

العيد
العيد
ريهام قدري

يحتاج الكثير في العيد الي بعض النصائح الغذائية في عيد الفطر المبارك فبعد شهر كامل من الصيام، الجسم بيكون متعود على نظام غذائي مختلف، وأي تغيير مفاجئ ممكن يسبب مشاكل مثل الانتفاخ، التخمة، وعسر الهضم. 

 1. لا تبدأ يومك بالكحك والبسكويت 

 بعد الصيام، الجهاز الهضمي مش مستعد لاستقبال سكريات ودهون عالية فجأة.
 الأفضل تبدأ فطارك بوجبة متوازنة زي بيض + جبن + خضار + شريحة توست أسمر، علشان تحافظ على استقرار السكر في الدم.

 2. تناول الفسيخ والرنجة بحذر 

 الفسيخ والرنجة مالحين جدًا، وده ممكن يسبب احتباس السوائل وارتفاع الضغط، خاصة بعد فترة صيام طويلة.
 نصائح عند تناول الفسيخ والرنجة:
• اشرب مياه كتير لتعويض الأملاح.
• تناول الخضروات الورقية (زي الجرجير والخيار) لأنها تقلل امتصاص الأملاح.
• يفضل تناولها مع الليمون والخل لتقليل تأثير البكتيريا والسموم.
• تجنبها تمامًا لو عندك ضغط مرتفع أو مشاكل في الكلى.

 3. تحكم في كمية الكحك والبسكويت 

 الكحك والبسكويت مليانين سكر ودهون مهدرجة، وده ممكن يسبب ارتفاع السكر في الدم بسرعة.
 

 الأفضل ما تتجاوز 2-3 قطع فقط في اليوم، ولو قدرت تستبدلها بكحك دايت أو شوفان يكون أفضل.

 4. اشرب مياه كتير

 تناول الأملاح العالية في الفسيخ والسكريات في الكحك ممكن يسبب جفاف وانتفاخ، فحافظ على شرب 2-3 لتر مياه على الأقل خلال اليوم.
 ابتعد عن المشروبات الغازية لأنها تزود الانتفاخ ومش بتساعد على الهضم.

 5. الحركة مهمة بعد الأكل 

 بعد الغداء، حاول تمشي 20-30 دقيقة لتحفيز الهضم وتقليل تخزين الدهون.
 تجنب النوم مباشرة بعد الأكل لتفادي التخمة والارتجاع.

 الخلاصة:

 ابدأ فطارك بوجبة خفيفة ومغذية
 تحكم في كمية الكحك والبسكويت
 تناول الفسيخ والرنجة بحذر ومع خضروات
 اشرب مياه كتير وتجنب المشروبات الغازية

العيد نصائح عيد الفطر عيد الفطر نصائح غذائية

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