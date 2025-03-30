إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال 6 أشهر لدعم الصناعة المحلية ..تفاصيل

صرح عبد الحميد متولي، الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات الكبرى بمصر أنه سيتم إطلاق علامة تجارية رسميًا في مصر تحت شعار "صنع في مصر".

وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية لتعزيز توطين صناعة الهواتف الذكية ودعم الاقتصاد المحلي، مع التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف "بدأنا بالفعل عمليات التصنيع في أحد المصانع، ونعمل حاليًا على إنشاء مصنع جديد في الإسماعيلية خلال الأشهر الستة المقبلة، هذا المصنع يعكس التزامنا بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير، بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم الصناعة المحلية وتعزيز شعار 'صنع في مصر'."

وأشار "نوفر ثلاث فئات رئيسية من الهواتف الذكية تناسب جميع الشرائح: فئة اقتصادية، فئة متوسطة، وفئة رائدة. تتراوح أسعار هواتفنا بين 3,200 و7,000 جنيه مصري، مع ضمان لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى ضمان استبدال الشاشة لمدة 100 يوم لأي تلف."

كما أوضح أن الشركة تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة لتقديم خدمات الصيانة والدعم الفني، مشيرًا إلى أن الهواتف تعتمد على أحدث التقنيات مثل بطاريات بسعة تصل إلى 5700 مللي أمبير، وشاشات مقاومة للكسر، ودعم كامل لشبكات 4G.