تتواصل منافسات الدوري الإسباني "الليجا" اليوم، الأحد 30 مارس 2025، مع مباريات الجولة الـ29 التي تشهد مواجهات حاسمة في صراع الصدارة والمراكز الأوروبية.

ويسعى برشلونة لاستعادة فارق النقاط في الصدارة بعد فوز ريال مدريد المثير أمس على ليجانيس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

جدول مباريات اليوم

خيتافي × فياريال (2:00 مساءً)

برشلونة × جيرونا (4:15 مساءً)

أتلتيك بيلباو × أوساسونا (6:30 مساءً)

فالنسيا × ريال مايوركا (6:30 مساءً)

ريال بيتيس × إشبيلية (9:00 مساءً)

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهات اليوم

1- برشلونة -63 نقطة

2- ريال مدريد - 63 نقطة

3- أتلتيكو مدريد - 57 نقطة 4- أتلتيك بيلباو - 52 نقطة

5- فياريال - 44 نقطة

6- ريال بيتيس - 44 نقطة

7- رايو فاليكانو - 40 نقطة 8- ريال مايوركا - 40 نقطة

9- سيلتا فيجو - 39 نقطة 10- ريال سوسيداد 38 نقطة

11- إشبيلية - 36 نقطة

12- خيتافي - 36 نقطة

13- جيرونا - 34 نقطة.

14- أوساسونا - 33 نقطة 15- إسبانيول - 29 نقطة

16- فالنسيا - 28 نقطة

17-ديبورتيفو ألافيس27 نقطة

18- ليجانيس - 27 نقطة

19- لاس بالماس - 25 نقطة 20- بلد الوليد - 16 نقطة