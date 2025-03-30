طهران: أي اعتداء على السيادة الإيرانية سيقابل برد قوي وهجومي

أصدرت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية بيانًا حذر فيه جميع الأعداء من مغبة أي اعتداء على السيادة الإيرانية، مؤكدة أن أي محاولة للمساس بالبلاد ستواجه برد قوي وهجومي.

وأوضح البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تواصل رصد كافة تحركات العدو على مدار الساعة، وأنها مستعدة للتضحية بالغالي والنفيس حفاظًا على كرامة البلاد ومكانتها في العالم.

وأضافت هيئة الأركان في بيانها أن إيران قد وصلت إلى مرحلة الردع العسكري المؤثر، وأنها لن تتردد في مواجهة أي أطماع أو تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

وأكد البيان على أن القوة العسكرية الإيرانية أصبحت قادرة على التصدي لأي عدوان، مما يضمن حماية مصالح الشعب الإيراني وسيادته في كافة الأوقات.