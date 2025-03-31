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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع .. اليوم

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن اليوم الاثنين 31 مارس 2025 ، سيتم إغلاق باب التقديم الإلكتروني في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس “التابعة للإدارة العامة للمدارس الحكومية الدولية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني” ، للصف الأول برياض الأطفال KG1 .

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أوضحت أن الحد الأدنى لسن القبول في  المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس للصف الأول برياض الأطفال KG1 هو أن يكون سن الطفل 4 سنوات في أول أكتوبر 2025.

ومع فتح باب التقديم ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة التأكد من أن جميع البيانات المدخلة على رابط  التقديم في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس للصف الأول برياض الأطفال KG1 صحيحة ، محذرة من أن أي بيان يدخل لصورة خاطئة يسقط حق الطفل في استكمال إجراءات التقديم والقبول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم التواصل مع المتقدمين على الايميل المسجل في الاستمارة فقط ، ولن يتم الاتصال تليفونيا بأي من المتقدمين ، مناشدة أولياء الأمور بمتابعة موقع المدرسة وصفحة الفيس بوك والبريد الالكتروني يوميا للاطلاع على المراسلات أولا بأول.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : سيتم تحديد موعد المقابلات للطفل والوالدين لاحقا بعد تسليم الأوراق المطلوبة بالمدرسة وانتهاء فترة التسجيل نهائيا.

التقديم في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس .. الأوراق المطلوبة 

  •  أصل و صورة شهادة الميلاد الطفل المتقدم.
  •  صورة بطاقه الاب مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.
  •  صورة بطاقة الام مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع.
  • صورة من ورقة الولاية التعليميه في حالة أن الاب ليس هو ولى أمر الطالب مع ضرورة وجود الأصل للاطلاع..
  •  عدد 3 صور شخصية للطفل 4*6
  •  صورة المؤهل الدراسي للاب والام
  •  طباعة الأربعة ملفات المرفقة في الرابط التالي

https://drive.google.com/.../1CMo-uUDQXUGE...

وكتابتها بخط اليد وتسلم للمدرسة جميع الأوراق في حافظة مستندات بلاستيكية. بلون أخضر

التقديم في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس .. مواعيد تسليم الأوراق المطلوبة

تقرر إتاحة تسليم الآوراق المطلوبة للتقديم في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس مرة أخرى خلال يومي : الاحد 6 ابريل من الساعة 9 ص لـلساعة 12 م ظهرا ، والاثنين 7 ابريل من الساعة 9 ص لـلساعة 12 م ظهرا ، ولن يقبل تسليم أي أوراق بعد هذه الفترة نهائيا.


التقديم في المدرسة المصرية الدولية في التجمع الخامس .. الشروط

  •  شرط السن ألا يقل سن الطفل المتقدم عن ٤ سنوات فى أول أكتوبر ٢٠٢٥.
  •  ألا يكون الطفل المتقدم قد التحق بأى مدرسة أخرى مسبقا.
  •  أن يكون الطفل المتقدم مصري الجنسية
وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم المدرسة المصرية الدولية

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