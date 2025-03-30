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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس .. تفاصيل عاجلة بشأنه

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس ، يتساءل عنه جميع طلاب صفوف النقل وأولياء امورهم 

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس تتولى إعلانه المديريات والإدارات التعليمية والمدارس ، ولا يتم اعتماده بشكل موحد على مستوى الجمهورية من وزير التربية والتعليم .

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المديريات والإدارات التعليمية والمدارس من المقرر أن تعلن جدول امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب المدارس قريبا 

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لطلاب المدارس .. مواعيد رسمية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  أن يكون جدول امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب المدارس خلال الفترة من الثلاثاء 22 ابريل حتى الأربعاء 30 ابريل 2025.

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، كل ما تم تداوله بشأن تأجيل امتحانات شهر ابريل 2025 ، مؤكدا أن الوزارة لم تصدر أي قرارات جديدة بإجراء أي تعديلات أو تغييرات في موعد امتحانات شهر ابريل 2025

وقال المتحدث الرسمي، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن امتحانات شهر ابريل 2025 تعقد من 22 لـ 30 ابريل ، ويحق كل مديرية من مديريات التربية والتعليم ، أن تضع جدول امتحانات شهر ابريل 2025 لطلاب المدارس في أي وقت خلال هذه الأيام الثمانية .

وحذر المتحدث الرسمي الطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الشائعات والاخبار الكاذبة المتداولة على السوشيال ميديا ، مؤكدا ان الوزارة غير مسئولة إلا عن البيانات الرسمية التي تصدرها الوزارة على منصاتها .

 امتحانات شهر أبريل 2025

ومن المقرر أن تشمل امتحانات شهر أبريل 2025 ما تم تدريسه من الأسبوع الخامس حتى الأسبوع الحادي عشر في الترم الثاني 2025.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : تعقد امتحانات شهر أبريل 2025 عن طريق معلم المادة داخل الفصل وتحت اشراف توجيه الصفوف الأولى

وبحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعد امتحانات شهر أبريل 2025 ، هي ثاني امتحانات شهرية يخوضها طلاب صفوف النقل في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 / 2025 .

جدول امتحانات شهر ابريل 2025 جدول امتحانات شهر ابريل 2025 امتحانات شهر ابريل

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