على سفرة العيد.. طريقة عمل بيوريه الفسيخ بمذاق لا يقاوم

بيوريه الفسيخ من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل على قناة بانوراما فود، طريقة عمل بيوريه الفسيخ في البيت خطوة بخطوة.

طريقة عمل بيوريه الفسيخ

المقادير :-

٢فسيخ

2بصل أحمر مكعبات

2طماطم مكعبات

حزمة بصل أخضر حلقات

كوب عصير ليمون

كوب طحينة

زيت

كمون

شطة

طريقة التحضير :-

في الكبة نضع كل المكونات ماعدا الفسيخ ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً ثم نضع الفسيخ في الكبة ونخلطه مرة أخرى مع باقي المكونات حتى يصبح الخليط ناعم تماماً.. ويقدم وصحتين وهنا.

