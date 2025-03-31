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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

على سفرة العيد.. طريقة عمل بيوريه الفسيخ بمذاق لا يقاوم

الفسيخ
الفسيخ
هاجر هانئ

بيوريه الفسيخ من الوصفات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ ويمكنك تطبيقها في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة.

قدمت الشيف نونا، مقدمة برنامج البلدي يوكل على قناة بانوراما فود، طريقة عمل بيوريه الفسيخ في البيت خطوة بخطوة.

طريقة عمل بيوريه الفسيخ

المقادير :-
٢فسيخ
2بصل أحمر مكعبات
2طماطم مكعبات
حزمة بصل أخضر حلقات
كوب عصير ليمون
كوب طحينة
زيت
كمون
شطة

طريقة التحضير :-
في الكبة نضع كل المكونات ماعدا الفسيخ ونخلط جيداً حتى يصبح الخليط ناعم تماماً ثم نضع الفسيخ في الكبة ونخلطه مرة أخرى مع باقي المكونات حتى يصبح الخليط ناعم تماماً.. ويقدم وصحتين وهنا.
 

الفسيخ بيوريه الفسيخ طريقة عمل بيوريه الفسيخ

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