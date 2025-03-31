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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

يسبب مخاطر صحية.. علامات تؤكد الإفراط في استخدام الملح

الملح
الملح
هاجر هانئ

ينصح الأطباء دائمًا بعدم الإفراط في استهلاك الملح والسكر لأن ذلك يؤدي إلى ضعف أعضاء الجسم الرئيسية واضطرابات صحية التمثيل الغذائي وأزمة صحية عامة.

في حلقة حديثة من برنامج Science in 5 ، أوضح الدكتور فرانشيسكو برانكا ، مدير قسم التغذية من أجل الصحة والتنمية في منظمة الصحة العالمية ، جنيف ، مقدار الملح الذي يجب أن يستهلكه المرء ، ومدى خطورة النظام الغذائي الذي يحتوي على نسبة عالية من الملح ، وغير ذلك من الأمور المثيرة للقلق، المخاطر الصحية الناجمة عن استهلاك الأملاح.


المخاطر الصحية التي يسببها الاستهلاك المفرط للملح


استهلاك كميات كبيرة من الأملاح يسبب ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكتة الدماغية، وتناول الكثير من الملح يحرم الجسم من الكالسيوم وبالتالي يضعف العظام ، وأولئك الذين يستهلكون الكثير من الملح يعانون من احتباس الماء ويبدو عليهم الانتفاخ،  ربطت العديد من الدراسات الاستهلاك المفرط للملح بسرطان المعدة.

توصي منظمة الصحة العالمية بعدم استهلاك أكثر من 5 جرامات من الملح يوميًا ، وهو ما يعادل نصف ما يستهلكه الأشخاص في المتوسط تقريبًا، يمكنك الحصول على الملح مما تتناوله أضفه إلى الأطعمة في المنزل ، أو يمكنك الحصول على الملح من تصنيع المنتجات.

يسلط الدكتور برانكا الضوء على حقيقة مهمة وقاسية لسوق الأغذية التجارية التي تصنع الأطعمة الجاهزة في الغالب، نظرًا لأن العديد من الأشخاص يعيشون في تلك الأسواق ، فمن الأهمية بمكان فهم ما تأكله، "في العديد من البلدان ذات الدخل المرتفع ، تأتي أكبر كمية من الملح من الأطعمة المصنعة ويأتي حوالي 80٪ من الأطعمة المصنعة ، مثل الخبز والجبن واللحوم المحفوظة ، ولكن أيضًا وجبات خفيفة غنية بالملح وطعام مستهلك خارج المنزل كما يقول الدكتور برانكا.

يوضح الخبير أن الأطعمة التي يتم تناولها خارج المنزل تحتوي على المزيد من الملح، "عادةً ما يحتوي نفس المستحضر الذي نستهلكه في المنزل على ملح أقل من الذي يتم إنتاجه في مطعم ، على سبيل المثال. فقط لإعطائك مثالاً ، إذا تناولت كيسًا متوسط الحجم من رقائق البطاطس يبلغ وزنه 150 جرامًا ، فقط كيس رقائق البطاطس ذاك يحتوي على نصف الملح الذي من المفترض أن نستهلكه يوميًا ". وفقًا للتقارير الصحية ، تحتوي حصة واحدة من رقائق البطاطس على 170 ملليجرام من الصوديوم.


يقترح الدكتور برانكا: "يمكنك تقليل الملح تدريجيًا في نظامك الغذائي وتعديل ذوقك، سيستغرق الأمر بضعة أسابيع ، لكن في النهاية ستتمكن من تقليل تناول الملح".

ويوصي بإضافة القليل من الملح إلى الطعام أثناء الطهي ، وإذا تعرض المذاق للخطر ، أضف بعض التوابل مثل عصير الليمون.

ويقترح: "يمكننا أيضًا أن نقرر شراء كميات أقل من الطعام الذي يحتوي على كمية كبيرة من الملح ، أي الأطعمة المصنعة، يمكننا شراء خيارات معينة بشكل أقل تكرارًا، ويمكننا أيضًا شراء البدائل".

بدلاً من الوجبات الخفيفة المالحة ، يوصي بتناول الفواكه والخضروات التي لا تمنع تناول الملح فحسب ، بل تُثري الجسم أيضًا بالمعادن الأساسية.
المصدر: timesofindia
 

الملح السكر الأغذية التجارية

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