وزير السياحة : الأولوية القصوى الحفاظ على آثار وتراث مصر وصونها للأجيال القادمة

عقد، اليوم، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجموعة العمل الخاصة بمواقع التراث العالمي، والتي تم تشكيلها بقرار وزاري لتضم عددًا من المتخصصين في مجال التراث، برئاسة الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وذلك لتولي عدد من المهام الرئيسية المرتبطة بحماية وصون المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

واستهل الوزير الاجتماع بالترحيب بالحضور، معربًا عن دعمه الكامل لفريق عمل المجموعة، وثقته في قدرتهم على تحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة، من خلال التنسيق المستمر والفعال مع مختلف قطاعات وإدارات المجلس الأعلى للآثار وكافة الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة.

وشدد الوزير على الالتزام الكامل بتوجيهات رئيس الجمهورية، بأن الأولوية القصوى تتمثل في الحفاظ على الآثار وصونها للأجيال القادمة، باعتبارها مسؤولية وطنية، مع العمل بالتوازي على تعظيم الاستفادة منها في دعم وتنشيط السياحة، وذلك في إطار الالتزام الكامل بمعايير الحماية والاستدامة.

كما أشار إلى أن مجموعة العمل المُشكلة تمثل عنصرًا رئيسيًا وشريكًا فاعلًا في هذا الاتجاه، لما لها من دور مؤثر في تحقيق التوازن بين الحفاظ على التراث الأثري وتعظيم مردوده السياحي.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود وتوحيد الرؤى، إلى جانب تطوير أساليب العمل ورفع كفاءة الأداء، بما يواكب تطلعات الدولة في الحفاظ على التراث الأثري وتعظيم الاستفادة منه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض جدول الأعمال ومتابعة مستجدات عدد من الملفات التي يتولى تنفيذها فريق عمل المجموعة، من بينها مراجعة وفحص الدراسات الخاصة بالمشروعات المقامة أو المخطط تنفيذها في محيط المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وعلى رأسها دراسات تقييم الأثر على التراث (HIA)، إلى جانب الدراسات الخاصة بالمواقع المدرجة على القائمة التمهيدية، تمهيدًا لإدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

