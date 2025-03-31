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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص فـى سرقة الأبواب الحديدية من المقابر

سرقة الأبواب الحديدية للمقابر
سرقة الأبواب الحديدية للمقابر
رامى المهدي

قررت جهات التحقيق حبس تشكيل عصابي مكون من 3 أشخاص لـ "2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بنى سويف من ضبط تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص لـ "2 منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة مركز شرطة ببا ببنى سويف، تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات الأبواب الحديدية من المقابر ، مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.


 وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم 30 واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط الأبواب المستولى عليها لدى عميلان سيئا النية .

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية من مرتكبى جرائم السرقات.

تشكيل عصابي جهات التحقيق سرقة الأبواب الحديدية سرقة المقابر

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