سقوط عصابة سرقة السيارات بالشروق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الشروق تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .



بمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط السيارات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية (عاملان – مقيمان بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) تم ضبطهما وبحوزتهما (5 سيارات "متحصلات وقائع سرقة" - أجزاء من سيارة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية من مرتكبى جرائم السرقات.