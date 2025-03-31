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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الدقهلية.. ضبط 17 ألف لتر سولار وبنزين وتحرير 161 مخالفة تموينية

حملة تمونية
حملة تمونية

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، استمرار أعمال الحملات التموينية بنطاق المحافظة خاصة فى الأسواق ومحلات بيع السلع الغذائية والتموينية، ومحطات تموين السيارات، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار، ومراقبة محال الجزارة وبيع اللحوم والمخابز، والتأكيد على الإعلان عن الأسعار.

وأضاف "مرزوق" أن حملات التفتيش على منشآت بيع وتداول السلع الغذائية مستمرة يوميا، ووجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وأوضح أنه تم ضبط أكثر من طن دقيق ولحوم ومنتجات وسلع متنوعة، مخالفة للاشتراطات، وكلف بإحالة المخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وردع الجشعين .

جاء قرار محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذي عرضه المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين بالدقهلية، بشأن الحملات التموينية التي تم تنفيذها خلال يومين، وأسفرت الحملة عن تحرير 161 مخالفة، وتم ضبط 17 ألف 355 لتر سولار، 500 لتر بنزين، وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير 98 مخالفة، شملت، نقص وزن، وقائمة بيانات، وتصرف في دقيق، ومنتجات غير مطابقة للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نضافة أدوات عجين، وعدم وجود سجل تفتيش.

وتم تحرير 63 مخالفة، شملت عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادة صحية، وسلع مجهولة المصدر، ومنشأة بدون ترخيص، وسلع بدون فواتير، وتجميع سلع تموينية، وامتناع عن بيع مواد بترولية، وتجميع مواد بترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

الدقهلية محافظ لتر سولار تموين

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