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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ظلم المصطبة الحلقة الأخيرة.. سجن الشيخ علاء ومقـ.ـتل هند

ظلم المصطبة
ظلم المصطبة
شروق سلامة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل “ظلم المصطبة” تطورات درامية مشوقة، حيث عادت هند (ريهام عبد الغفور) إلى منزل زوجها حمادة (فتحي عبد الوهاب) بعدما علمت أنه لا يزال على قيد الحياة، ولكن، بدلاً من الترحيب بها، طردها من المنزل وأخذ ابنتهما معها.

وفي تطور آخر، سقط الشيخ علاء (أحمد عزمي) في قبضة الشرطة، بعد اتهامه بقتل سول، شقيقته سهار (بسمة)، ما أدى إلى تصاعد الأحداث بشكل متسارع نحو النهاية المأساوية.

أحداث الحلقة الأخيرة من “ظلم المصطبة”

انتهت الحلقة الأخيرة بمشهد مأساوي، حيث أقدم حمادة على قتل زوجته هند أمام منزل العمدة، الذي كان من الممكن أن يحل النزاع بينهما دون اللجوء إلى العنف.

أبطال مسلسل “ظلم المصطبة”

يشارك في بطولة المسلسل مجموعة من نجوم الفن، إلى جانب إياد نصار، ومنهم:
    •    ريهام عبد الغفور
    •    فتحي عبد الوهاب
    •    بسمة
    •    أحمد عزمي
    •    محمد علي رزق
    •    أحمد عبد الحميد

المسلسل من تأليف رجاء، سيناريو وحوار هاني خليفة، وإخراج أحمد فوزي صالح، وإنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل “ظلم المصطبة”

تدور أحداث المسلسل في مدينة “إل بارود”، حيث تسلط القصة الضوء على قضايا إنسانية واجتماعية تتشابك مع الرومانسية والصراعات العائلية، في بيئة تهيمن عليها العادات والتقاليد الموروثة. يعكس العمل كيف يمكن لهذه العادات أن تعقد حياة الأفراد وتؤثر على علاقاتهم ومصائرهم.

آخر أعمال إياد نصار

يُذكر أن آخر أعمال الفنان إياد نصار كان مسلسل “مفترق طرق”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا عند عرضه على منصة “شاهد”. شارك في بطولته عدد من النجوم، أبرزهم هند صبري، ماجي بو غصن، جومانة مراد، علي الطيب، وهدى المفتي، وأخرجه أحمد خالد موسى

ريهام عبد الغفور ظلم المصطبة الحلقة الأخيرة من مسلسل “ظلم المصطبة” فتحي عبد الوهاب

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