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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي عن بيان رابطة الأندية: مسكت العصاية من النص

رابطة الأندية
رابطة الأندية
باسنتي ناجي

شارك الناقد الرياضي خالد طلعت منشوراً بشأن رابطة الأندية عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب خالد طلعت:"زي ما انا كتبت من يوم 14 مارس وتوقعت ان رابطة الاندية هتمسك العصاية من النص وهتختار حل وسط يرضي جميع الأطراف باحتساب نتيجة مباراة القمة 3-0 للزمالك وعدم خصم 3 نقاط اخرى من الأهلي وده اللي حصل فعلا (الصورة في اول كومنت).

وأضاف: بقولكوا من دلوقتي ان القرار ده نهائي ومش هيتغير ، وبقول للاهلاوية ان خلاص الموضوع انتهى والماتش مش هيتعاد ، وبقول للزملكاوية والبيراميدزاوية (لو موجودين) ان الاهلي مش هيتخصم منه 3 نقط حتى لو الفيفا والمحكمة الرياضية اتدخلوا لأي طرف من التلاته.

وتابع: ده حل وسط يرضي جميع الاطراف ويحفظ ماء وجه النادي الاهلي شوية بعد الانسحاب وخسارة المباراة 0-3

وأردف: "كمان الحل ده هو أحسن حل لاتحاد الكرة ولرابطة الاندية عشان الاهلي يكمل مينسحبش، وعشان ميلعبش بالناشئين ويبوظ شكل الدوري ، والاهم عشان تفضل المنافسة موجودة وقوية بين الاهلي وبيراميدز على الدوري (فرق 4 نقط بس) ومشاهدة الماتشات تزيد وفلوس الاعلانات تزيد، بعكس لو كان بيراميدز فرق 7 نقط وخصوصا لو كسب الاهلي الماتش الجاي كانوا يبقوا 10 كان الدوري انتهى تماما وباقي الماتشات مالهاش اي تلاتين لازمة وهتبقى خسارة مادية كبيرة للاتحاد والرابطة".

وكانت رابطة الأندية المصرية أصدرت بيانًا أمس الأحد، أعلنت فيه تراجعها عن خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم بخلاف نقاط الانسحاب أمام الزمالك، بعد شكوى النادي الأهلي.

رابطة الأندية الاهلي الزمالك

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