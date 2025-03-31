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الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر المبارك بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة

الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر
الرئيس السيسي يشهد احتفالية عيد الفطر

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، شعائر صلاة عيد الفطر المبارك، بمشاركة كبار رجال الدولة، وذلك في مسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس حضر عقب ذلك إحتفالية عيد الفطر المبارك التي نُظمت بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بحضور أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة وعدد من مصابي القوات المسلحة و الشرطة، حيث استُهلت الإحتفالية بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "ذكريات العيد"، تلاه تقديم كورال أطفال دار الأوبرا المصرية أغاني العيد، كما شهدت الإحتفالية فقرات فنية متنوعة من عدد من الفنانين. 

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس كرم خلال الإحتفالية عددا من أسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، كما حرص على إلتقاط الصور التذكارية مع الأطفال وأبناء الشهداء في منطقة الألعاب المفتوحة ومشاركتهم الفرحة بقدوم عيد الفطر .

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