أهالى أسوان يشاركون فى دعمهم الكامل وتضامنهم مع الشعب الفلسطينى

شارك العديد من أهالى أسوان عقب أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك فى التعبير عن دعمهم الكامل وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة في مشهد يعكس وحدة الشعب المصري في دعم القضية الفلسطينية.

وتم ذلك فى العديد من المراكز والمدن وسط مشاركة من مختلف فئات المجتمع من كبار السن والشباب والأطفال حيث رفع المشاركون في الوقفة لافتات مؤيدة لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أكد رفض مصر لخطة تهجير أهالي غزة، مشددين على دعمهم الكامل لخطة الدولة المصرية لإعادة إعمار غزة باعتبارها مشروع عربى خالص .

عيد الفطر المبارك

فيما شهدت العديد من مراكز الشباب والأندية الرياضية التى تم تطويرها أو رفع كفاءتها أو إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " إستغلالها كساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل أن يلمس المواطنين حجم الإنجازات بشكل واقعى التى تمت من خلال هذه المبادرة الرائدة والغير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة .

فضلاً عن تكليف رؤساء المراكز والمدن بتوزيع الهدايا والبلونات والعيدية على الأطفال ، ورفع صور الرئيس السيسى لمشاركة مواطنى أسوان فرحة العيد .

ومن جانبه أكد الدكتور إسماعيل كمال على أننا حرصنا على أن يتم إتاحة الفرصة لأهالى المحافظة لأداء صلاة العيد فى مواقع وأماكن متميزة ، ومن بينها مراكز الشباب والأندية ، بالإضافة إلى الساحات التى حددتها مديرية الأوقاف بواقع 53 ساحة ، فضلاً عن 890 مسجد بكافة المراكز والمدن .

وأوضح المحافظ أنه بالتوازى مع ذلك تم تجهيز الحدائق العامة والمتنزهات ، وتنفيذ أعمال النظافة العامة ، وزيادة العمالة بكل حديقة ، مع المتابعة المستمرة لتنفيذ ذلك على الوجه الأكمل لتصبح متنفس حيوى وترفيهى .

وتكون واجهة جمالية وحضارية مشرفة أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية ، وخاصة خلال أيام العيد لإستقبال المواطنين خلال عيد الفطر المبارك بما يساهم فى إتاحة الأجواء الإحتفالية أمامهم للإستمتاع بهذه المناسبة العزيزة على الوجه الأكمل .