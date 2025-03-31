أمين تنظيم الريادة: احتشاد المصريين بعد صلاة العيد رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين

قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن احتشاد المصريين عقب صلاة العيد في جميع ساحات الجمهورية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتنديد الدائم بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني يؤكد موقف الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور سراج عليوة في بيان له أن الاحتشاد يعد رسالة للعالم اجمع مفادها بأن المصريين يرفضون بشكل قاطع التهجير لابناء غزة كما نقف صف واحد خلف القيادة السياسية وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية منذ البدايه بأحقية إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذا الرفض الشعبي ينبض بروح الاخوة وهو ما تجلي في الهتافات والشعارات التي رفعها المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك ودعمهم المستمر في الوقوف بجانب ابناء الشعب الفلسطيني للبقاء على أرضهم.

وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن موقف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واوضح بالرفض القاطع للتهجر كما قدم سيادته الدعم الكامل لابناء الشعب الفلسطيني من ارسال المساعدات الانسانية فصلا عن الدور الكبير في إعادة الاعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما دعا أمين تنظيم حزب الريادة الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وان يمن علينا دائما بالامن والامان والاستقرار والازدهار.