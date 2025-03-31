قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفالية العيد.. سامح حسين لـ أشرف عبد الباقى : كلت قطايف مفيش كحك
سبائك الذهب ترتفع أول أيام عيد الفطر.. الأسعار بالجرام
هل يجب صيام الست من شوال متتابعة بعد العيد أم يجوز تفريقها؟.. الإفتاء تجيب
وزير المالية: أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في إجمالي الأجر شهريا
الرئيس السيسي يوزع الهدايا على أبناء الشهداء خلال الاحتفال بعيد الفطر.. فيديو
فيديو أثار الجدل.. ماذا حدث باجتماع محمد صلاح بزملائه في ليفربول؟
لازم نحافظ عليهم .. تحرك رسمي في الزمالك يخص هؤلاء اللاعبين
متى تنتهي تكبيرات عيد الفطر.. الأوقاف توضح الضوابط الشرعية
القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي
الرئيس السيسي يستمع لفقرة غنائية لمجموعة من الأطفال خلال احتفالية عيد الفطر
آخر سعر للجنيه الذهب اليوم الإثنين أول أيام عيد الفطر
تعديل مواعيد القطارات على خط القنطرة شرق - بئر العبد والعكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أمين تنظيم الريادة: احتشاد المصريين بعد صلاة العيد رسالة للعالم برفض تهجير الفلسطينيين

الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة
الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة
عبد الرحمن سرحان

قال الدكتور سراج عليوة أمين تنظيم حزب الريادة أن احتشاد المصريين عقب صلاة العيد في جميع ساحات الجمهورية من أجل دعم القضية الفلسطينية والتنديد الدائم بالمجازر التي يرتكبها الكيان الصهيوني يؤكد موقف الشعب المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف الدكتور سراج عليوة في بيان له أن الاحتشاد يعد  رسالة للعالم اجمع مفادها بأن المصريين يرفضون بشكل قاطع التهجير لابناء غزة كما نقف صف واحد خلف القيادة السياسية وموقفها الداعم للقضية الفلسطينية منذ البدايه بأحقية إقامة دولتهم  المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح أمين تنظيم حزب الريادة، أن هذا الرفض الشعبي ينبض بروح الاخوة وهو ما تجلي في الهتافات والشعارات التي رفعها المصريين عقب صلاة عيد الفطر المبارك ودعمهم المستمر في الوقوف بجانب ابناء الشعب الفلسطيني للبقاء على أرضهم.

وأشار الدكتور سراج عليوة إلى أن موقف القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي واوضح بالرفض القاطع للتهجر كما قدم سيادته الدعم الكامل لابناء الشعب الفلسطيني من ارسال المساعدات الانسانية فصلا عن الدور الكبير في إعادة الاعمار بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.

كما دعا أمين تنظيم حزب الريادة الله عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وان يمن علينا دائما بالامن والامان والاستقرار والازدهار.

احتشاد المصريين صلاة العيد القضية الفلسطينية الكيان الصهيوني الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية

السعودية دفعت 1.6 مليار ريال كفارة عن إفطار خاطئ.. ما حقيقة الأمر؟

الدوري المصري

تعديل عقوبات الأهلي.. تعرف على ترتيب الدوري المصري الآن

حالة الطقس

أول أيام العيد.. الأرصاد تصدر تحذيرا من الطقس في معظم الأنحاء

تصادم مروع في طريق صلاح سالم

تصادم مروع في طريق صلاح سالم صباح أول أيام عيد الفطر يسفر عن إصابات

موعد صلاة العيد

موعد صلاة العيد.. توقيتها بالساعة والدقيقة في 33 مدينة

طقس

الأرصاد الجوية: تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

الأهلي والزمالك

الأمور تنقلب| رابطة الأندية تعدل عقوبات القمة.. الأهلي يعلن عودته للدوري والزمالك يعترض ويقرر التصعيد

موعد صلاه عيد الفطر المبارك 2025

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2025 في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

محمد شريف

عيدية الكرة المصرية لمن تذهب؟| محمد شريف يرغب في العودة للأهلي.. و 4 أندية تصارع للفوز به

حيوانات مؤثرة

تساهم فى نحت الكوكب.. مفاجأة جديدة تكشف عن كائنات مؤثرة| ما القصة؟

عيد الفطر

النهارده أول يوم.. دول تحتفل بعيد الفطر.. ما هى؟

بالصور

بلاليين وزينة وهدايا.. أهالي أبو نجاح بالشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد

أبطال فيلم نجوم الساحل يحضرون عرضه مع الجمهور في السينما

نجوم الساحل
نجوم الساحل
نجوم الساحل

عقب أداء صلاة العيد.. أهالي الشرقية ينظمون وقفة تضامنية للتعبير عن دعمهم للقضية الفلسطينية

جانب من الوقفة
جانب من الوقفة
جانب من الوقفة

فيديو

تصوير

القبض على أصحاب الفيديوهات المخلة على صفحات التواصل الاجتماعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد