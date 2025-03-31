14 لاعبة بقائمة الأهلي في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة

أعلن إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي قائمة الفريق الأحمر المشاركة بالبطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري للكرة الطائرة والمقامة بمدينة أبوجا النيجيرية خلال الفترة من 1 وحتى 14 أبريل المقبل.

وضمت القائمة 14 لاعبة وهن: "آية الشامي - ندى وليد - تاتيانا بوكان - مريم ثابت - ميار خليفة - مريم ثروت - سارة أمين - ريماز أشرف - مي غزال - ندى حمدي - آية خالد - دانا شوقي - فرح الحناوي - نهال جمال".

ومن المقرر أن تطير بعثة الشياطين الحمر إلى نيجيريا بعد قليل لخوض منافسات البطولة القارية.

ومن المقرر، أن تقام قرعة البطولة خلال الاجتماع الفني الذي يسبق انطلاق البطولة القارية بيوم تقريبًا.

يذكر أن الزمالك هو حامل لقب البطولة الماضية بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 3-2 في النهائي الذي أقيم على صالة الأمير عبد الله الفيصل بأهلي الجزيرة.