قوات الاحتلال تقصف خيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس بغزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 3 فلسطينيين استشهدوا وسقط عدد من المصابين نتيجة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لخيام النازحين بمنطقة المواصي غربي خان يونس بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع الى 50.357 شهيدا، والإصابات إلى 114.400، منذ 7 اكتوبر 2023.

وقالت إن من بين الحصيلة أكثر من الف شهيد، و2.359إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضحت أن 80 شهيدا، و305 إصابات وصلوا مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات لأن طواقم الإسعاف والطواقم المختصة لا تستطيع الوصول إليهم.