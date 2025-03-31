مع بدء تطبيق الرسوم على التحويلات البنكية عبر انستاباي.. من يتحمل الرسوم؟

تبدأ شركة شبكة المدفوعات الإلكترونية التابعة للبنك المركزي المصري في احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية، وذلك اعتبارا من غدا الثلاثاء .

احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي

حددت الشركة سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية اعتبارا من أول أبريل 2025.

يتم احتساب الرسوم على التحويلات البنكية عبر إنستباي والمحافظ الإلكترونية، بحد أدني 50 قرشا المبالغ التي تقل عن 1000جنيه بحيث تصل لحد أقصي 20 جنيها أو 0.1% من قيمة المبلغ المحول الي المحافظ الإلكترونية أو البنكية .

يتحمل العميل عمليات رسوم التحويل خصما من قيمة المبلغ المرسل للمحافظ الإلكترونية وفقا لتقرير صادرة عن الشركة.

وحسبما كشفت تقارير صادرة عن البنك المركزي المصري والتي تضمنت وصول حجم المعاملات المالية الرقمية الي 1.5 مليار معاملة بقيمة اقتربت من 3 تريليونات جنيه بنهاية العام الماضي .

ويصل حد السحب من تطبيق إنستاباي 70 الف جنيه للمعاملة الواحدة و 120 ألفا جنيه في اليوم و 400 الف جنيه شهريا .

بدء سريان قرار احتساب رسوم علي التحويلات البنكية عبر إنستباي و المحافظ الإلكترونية، يساعد بصورة قوية علي تقديم الشركة خدمات مالية رقمية مبتكرة وفعالة تلبي احتياجات المستخدمين، لضمان تطوير الخدمة والاستدامة.

يتيح القرار العملاء ميزة الاستعلام علي عن الرصيد بواقع 10 عمليات استعلام أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا لكل عميل.

ويلتزم تطبيق "إنستاباي" بتقديم حلول مالية رقمية تنافسية، مع توفير قنوات دعم متعددة لمساعدة العملاء في أي استفسارات تتعلق بالرسوم الجديدة عبر قنوات التطبيق الرسمية، مع التأكيد على اتباع أعلى معايير الشفافية من خلال توضيح الرسوم المستحقة على المعاملات عبر التطبيق قبل تنفيذها.

بلغ عدد مستخدمي تطبيق إنستاباي 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024، وتستهدف الشبكة من خلال هذا التحديث دعم تطوير البنية التحتية الرقمية والعمل على إطلاق خدمات وميزات جديدة تلبي احتياجات المستخدمين، وضمان استمرار تقديم خدمات الشبكة وتطبيق "إنستاباي" بأعلى معايير الجودة العالمية، بما يتماشى مع رؤية البنك المركزي المصري نحو التحول الرقمي.