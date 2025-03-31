وظائف الأزهر الشريف 2025.. موعد التقديم والشروط والأوراق المطلوبة

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إمكانية التسجيل في وظائف الأزهر الشريف 2025 والتي تم الإعلان عنها مؤخرا، من خلال فتح باب التقديم على وظائف معلمين رياض أطفال بالمعاهد الأزهرية.

وظائف الأزهر الشريف 2025

وتضمنت وظائف الأزهر الشريف 2025 على توفير 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال في المعاهد الأزهرية، ضمن الإدارات التعليمية التابعة للأزهر، في المحافظات المصريَّة المختلفة.

وأكد الأزهر الشريف، أنه يجب استيفاء الشروط المحددة للقبول في الوظائف الشاغرة، مع تقديم الأوراق المطلوبة، والتي تم تحديدها عبر الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية.

التسجيل في وظائف الأزهر 2025

وذكر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة طريقة التسجيل في وظائف الأزهر الشريف، والتي تبدأ بزيارة موقع بوابة الوظائف الحكومية، ثم الاطلاع على شروط التقديم، وأخيرًا يجري تحضير الأوراق المطلوبة ورفعها إلكترونيًا في الموقع.

وأوضح أن التقديم على مسابقة الأزهر الشريف، سيبدأ في 17 أبريل المقبل، حتى يوم 30 أبريل، على أن يكون التقديم عبر بوابة الوظائف الحكوميَّة.

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شروط وظائف الأزهر 2025

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما وألا يقل التقدير عن مقبول.

*مؤهل عال- تربية رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- تربية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص رياض أطفال.

*مؤهل عال- تربية نوعية تخصص طفولة مبكرة.

*مؤهل عال- كليات أخرى (دبلوم تربوي رياض أطفال).

أوراق وظائف الأزهر الشريف 2025

* الصورة الشخصية.

*الرقم القومي وجه أول سارية.

*الرقم القومي وجه ثاني سارية.

*شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

* الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث.

*المؤهل الدراسي.

*المؤهل الأعلى (إن وجد).

*صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال).

*دبلوم تربوي رياض أطفال.

* إيصال الإيداع البنكي.

التسجيل في وظائف الأزهر

- يتعين عدم البدء في إدخال البيانات؛ إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة، وسداد الرسوم المقررة والحصول على إيصال الإيداع .

- يجب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg، ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

- في حال ما لم تكن المستندات أصلية ملونة؛ سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب، والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به؛ سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة بالإعلان؛ سيتم رفض الطلب.

- في حال عدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة؛ سيتم رفض الطلب.

- في حال وجود تعديل بالبيانات في المستندات المرفقة سواء بالكشط أو الحذف أو الإضافة سيتم رفض الطلب.

- في حال تقديم إفادة بالمؤهل يلزم ان تكون حديثة ومعتمدة وأن يكون موضحاً بها البيانات الأساسية وعلى الأخص الاسم كاملاً والتخصص والتقدير العام والنسبة المئوية وسنة التخرج، وفي حال القبول المبدئي يجب إحضار أصل المؤهل الدراسي للاطلاع عليه فى اليوم المحدد للامتحان الإلكتروني.

- في حال الإعاقة؛ يجب إرفاق شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملةـ وإلا سيتم رفض الطلب.

يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف، بإيداع مبلغ 28 جنيهاً لحساب الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر - بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري) علماً بأنه يجب أن يكون الايصال واردا به اسم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز، وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع (مبلغ أقل من المذكور أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم).

*يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي ووفقاً للإدارات التعليمية، حيث سيتولى الأزهر الشريف توزيع الناجحين على الإدارات التعليمية المعلن عنها.

*يرجى الاحتفاظ برقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل.