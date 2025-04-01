أسوان فى24ساعة.. احتفالات بعيد الفطر المبارك.. وطقوس وعادات متوارثة للاحتفال

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاتنين الموافق 31/3/2025 العديد من الاحداث المتنوعة.

أدى أهالى محافظة أسوان صلاة عيد الفطر المبارك داخل 890 مسجد و 53 ساحة بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وأوضح الشيخ سمير خليل وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور أسامة الأزهرى جمعة وزير الأوقاف ، واللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان تم الاستعداد الجيد والكامل داخل المساجد، وأماكن ساحات الصلاة لأداء مواطنى المحافظة للصلاة فى سهولة ويسر .

https://www.elbalad.news/6529255

وسط ابتهالات التكبير أكثر من ألف مواطن ومواطنة من المصلين ، وفى أجواء من الفرحة والروحانيات، أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الجعفرية بحى العقاد ، والذى تزين ببانرات ولافتات وبلونات عليها تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسى لأهالى المحافظة بمناسبة حلول العيد المبارك وذلك ضمن 890 مسجد ، و 53 ساحة مفتوحة للصلاة بجميع المدن والمراكز.

عيد الفطر المبارك

فيما قام محافظ أسوان عقب صلاة العيد بتوزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال والأسر ، وحرص كذلك على إلتقاط الصور التذكارية معهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة أمام مسجد الجعفرية ، والذى شهد أعمال تطوير وتجديد شملت تركيب رخام للأرضيات ، وعمل دهانات وفرش جديد للمسجد بالكامل بتكلفة بلغت حوالى مليون جنيه من الجهود الذاتية .

https://www.elbalad.news/6529317

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان عقب صلاة العيد بتوزيع كروت ملونة خاصة بتهنئة رئيس الجمهورية ، وأيضاً الهدايا والعيدية على الأطفال والأسر ، وحرص كذلك على إلتقاط الصور التذكارية معهم مما أضفى حالة من البهجة والسرور والسعادة أمام مسجد الجعفرية ، والذى شهد أعمال تطوير وتجديد شملت تركيب رخام للأرضيات ، وعمل دهانات وفرش جديد للمسجد بالكامل بتكلفة بلغت حوالى مليون جنيه من الجهود الذاتية .

https://www.elbalad.news/6529319

شهدت العديد من مراكز الشباب والأندية الرياضية التى تم تطويرها أو رفع كفاءتها أو إنشاؤها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى " حياة كريمة " إستغلالها كساحات لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان من أجل أن يلمس المواطنين حجم الإنجازات بشكل واقعى التى تمت من خلال هذه المبادرة الرائدة والغير مسبوقة فى الجمهورية الجديدة .

فضلاً عن تكليف رؤساء المراكز والمدن بتوزيع الهدايا والبلونات والعيدية على الأطفال ، ورفع صور الرئيس السيسى لمشاركة مواطنى أسوان فرحة العيد .

https://www.elbalad.news/6529324

شارك العديد من أهالى أسوان عقب أدائهم لصلاة عيد الفطر المبارك فى التعبير عن دعمهم الكامل وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وموقف القيادة السياسية المصرية الرافض لتهجير سكان قطاع غزة في مشهد يعكس وحدة الشعب المصري في دعم القضية الفلسطينية.

https://www.elbalad.news/6529355

رصدت منصة "صدى البلد" أشهر الأكلات التي يتناولها أبناء المحافظة في العيد حيث أشار العديد من أبناء أسوان، إن فترة عيد الفطر المبارك ببعض الطقوس المتوارثة، وإنه فور الانتهاء من أداء صلاة العيد سواء بالمساجد أو الساحات ، يحرص المواطنون المقيمون في كل منطقة أو قرية أو نجع على تبادل التهانى فيما بينهم.

https://www.elbalad.news/6529358

تشهد القرى النوبية داخل محافظة أسوان أثناء الإحتفال بعيد الفطر المبارك، وهناك الكثير من القرى الأخرى التي يتواجد فيها أبناء النوبة، وغيرهم من القبائل الأسوانية الأخرى يحرصون على تبادل التهانى بالعيد، وسط الزفة النوبى والزغاريد.

https://www.elbalad.news/6529376

حرص العديد من أهالى أسوان للإحتفال بعيد الفطر المبارك من خلال إضفاء أجواء مميزة مليئة بالبهجة، حيث تم توزيع الهدايا على المصلين وخاصة الأطفال أمام المساجد بعد الصلاة مع الاحتفال بالبالونات الملونة التى كانت تتطاير فى الشوارع .

https://www.elbalad.news/6529379

نعى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، ببالغ الأسى والحزن وفاة المغفور له اللواء محمد صلاح أبو كريشة سكرتير عام محافظة الدقهلية ، والذي وافته المنية اليوم داخل مستشفى المنصورة ، إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة خلال أدائه صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد النصر مع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة والمواطنين.

https://www.elbalad.news/6529730