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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بعد الهزيمة من جنوب أفريقيا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس الأمم للناشئين

منتخب الناشئين
منتخب الناشئين
رباب الهواري

تلقى منتخب مصر تحت 17 عامًا خسارته الأولى في بطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 4-3، في لقاء مثير شهد تقلبات عديدة.

افتتح منتخب جنوب أفريقيا التسجيل مبكرًا عن طريق ملوندو في الدقيقة الأولى، لكن الرد المصري جاء سريعًا عبر أنس رشدي الذي أدرك التعادل في الدقيقة الرابعة، ثم أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 13، ليمنح مصر التقدم. واصل “الفراعنة” ضغطهم، وسجل حمزة عبد الكريم الهدف الثالث في الدقيقة 19، والذي أُلغي في البداية بداعي التسلل، قبل أن تؤكد تقنية الفيديو صحته، ليعزز منتخب مصر تقدمه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

لكن منتخب جنوب أفريقيا عاد سريعًا إلى المباراة، حيث حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد عرقلة الحارس عمر عبد العزيز، ونفذها نيو بلوكو بنجاح. وعاد الحكم لاحتساب ركلة جزاء أخرى بعد مراجعة الفيديو، إثر خطأ من عمر كمال، ليكرر بلوكو التسجيل، محققًا التعادل 3-3 قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، ضغط منتخب مصر بحثًا عن التقدم مجددًا، لكن دفاع جنوب أفريقيا صمد، قبل أن يتمكن ويتبوي من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 71 بعد مراوغة الدفاع وتسديدة قوية سكنت الشباك، ليمنح فريقه الفوز الأول في البطولة.

بهذه النتيجة، بقي منتخب مصر بلا نقاط بعد خسارته الأولى، فيما رفع منتخب جنوب أفريقيا رصيده إلى 3 نقاط، متساويًا مع بوركينا فاسو، التي تغلبت على الكاميرون بنتيجة 2-1

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