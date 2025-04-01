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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل في الإمارات.. 300 وظيفة جديدة برواتب مجزية

فرص عمل
فرص عمل

فتحت وزارة العمل باب التقديم على 300 فرصة عمل فى شركة للمقاولات العامة في الإمارات، بالتعاقد لمدة سنتين، وراتب شهرى 1800 درهم، مع توفير الإقامة، والمواصلات، والتأمين الصحى، وبدل ساعات عمل إضافية.

وقال وزير العمل، محمد جبران، إن الفرص الجديدة توفرها الوزارة بالتعاون بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،والإدارة العامة للتشغيل.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن هذه الفرص التي وفرها مكتب التمثيل العمالي بالإمارات برئاسة المستشارة منال عبدالعزيز عثمان، عبارة عن :
- 100 حداد مسلح.
- 100 نجار مسلح.
- 100 عامل متخصص في تركيب السيراميك.

ويمتد التقديم على هذه الفرص حتى الخميس 3 أبريل الجاري، على الرابط التالي :https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index

300 فرصة عمل الإمارات الفرص الجديدة التأمين الصحى الإقامة

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