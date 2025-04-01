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مديرة صندوق النقد: خطط ترامب الجمركية تثير الضبابية لكنها لا تنذر بركود اقتصادي وشيك
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مديرة صندوق النقد: خطط ترامب الجمركية تثير الضبابية لكنها لا تنذر بركود اقتصادي وشيك

كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
القسم الخارجي

أكدت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أن توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو فرض رسوم جمركية واسعة النطاق يزيد من حالة الضبابية وعدم اليقين، مما قد يؤثر على ثقة الأسواق. ومع ذلك، استبعدت أن تؤدي هذه السياسات إلى ركود اقتصادي في المستقبل القريب.

وفي تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، أوضحت جورجييفا أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب أو هدد بفرضها منذ عودته إلى البيت الأبيض لم يكن حادًا حتى الآن.

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي قد يُخفّض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بشكل طفيف في تحديثه القادم لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، والمقرر إصداره في غضون ثلاثة أسابيع، لكنه لا يرى مؤشرات على ركود اقتصادي وشيك.

يُذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد رفع في يناير الماضي تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.3% مقارنة بـ 3.2% في تقديراته السابقة، مع زيادة ملحوظة في توقعات نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2.7%. ومع ذلك، أشارت جورجييفا إلى أن التقرير القادم، المتوقع صدوره في أبريل خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي في واشنطن، قد يشهد تصحيحًا طفيفًا بالخفض لهذه التوقعات.

منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 20% على جميع السلع المستوردة من الصين، كما هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على معظم الواردات القادمة من كندا والمكسيك، لكنه قرر إرجاء تطبيقها في الوقت الحالي.

كريستالينا جورجييفا صندوق النقد الدولي دونالد ترامب الرئيس الأمريكي

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