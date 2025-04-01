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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمرو الجزار: تشبيهي بوائل جمعة شرف لي لكني لي شخصيتي.. ومحمد عبد المنعم الأفضل

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم
رباب الهواري

أكد عمرو الجزار مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، أن تشبيهه بوائل جمعة مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي الأسبق من حيث الشكل والأداء شرف كبير له، لأن الأخير صاحب تاريخ كبير، لكنه شدد على أنه له شخصيته الخاصة، متمنيًا صناعة جزء من تاريخ الصخرة بشخصيته هو.

وتابع "الجزار" حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، أما محمد عبد المنعم فهو أفضل مدافع في مصر حاليًا، لأنه صاحب إمكانيات خاصة جدًا، وأداؤه ثابت ولم يختلف منذ كان ناشئًا، لكن الثقة الزائدة تسبب له بعض المشاكل.

وأنهى عمرو الجزار مدافع زعيم الفلاحين حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري، قائلًا: الثنائي رامي ربيعة لاعب الأهلي وحسام عبد المجيد لاعب الزمالك هما أفضل مدافعي الدوري المصري هذا الموسم، وأرى أن أحمد طارق لاعب زد، رغم صغر سنه سيكون مستقبل خط دفاع منتخب مصر فيما هو قادم.

محمد عبدالمنعم وائل جمعة الأهلي غزل المحلة عمرو الجزار

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