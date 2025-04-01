قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالكونفدرالية.. تعرف على موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش والقنوات الناقلة
السجن المؤبد.. عقوبة صنع المواد المتفجرة بالقانون
السكة الحديد تضاعف رحلاتها في عيد الفطر.. تشغيل قطارات جديدة اليوم
الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد في مهمة ثأرية ضد نوتنجهام الليلة
تعرف على حالات التصالح في جريمة سرقة التيار الكهربائي طبقا للقانون
رويترز: ارتفاع عدد ضحايا زلزال ميانمار إلى 2719 قتيلا
التجارة البريطاني: لا نستبعد فرض رسوم جمركية انتقامية على الولايات المتحدة
إيرادات الأفلام.. عصام عمر وطه دسوقي يتفوقان على الجميع
دعاء ثاني يوم العيد.. يشرح صدرك ويريح بالك
بالأرقام.. خالد طلعت يكشف عن أسوأ مهاجم في الدوري
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة ثاني أيام عيد الفطر
غطاء سحابي وأجواء غائمة .. أمطار على هذه المحافظات بعد ساعات| طقس ثاني أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات

الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم
أ ش أ

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تجري استعدادات مكثفة لعيد الفطر المبارك، حيث تتابع جاهزية المتنزهات العامة والمراجعة المرورية للطرق الرئيسية والفرعية، بهدف ضمان سيولة الحركة وتيسير تنقل المواطنين خلال العيد.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التنمية المحلية تُقدم تقارير دورية عن الحالة العامة بالمحافظات عبر مراكز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسيطرة، ما يعزز التنسيق والمتابعة الفعالة.

وشدد على أهمية متابعة جاهزية القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني للقادة التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي معوقات أو مشكلات قد تطرأ.

وأضاف أن الوزارة تراقب مواقف السيارات ووسائل النقل العامة والخاصة، لضمان صيانة المركبات وتوافرها وفقاً للتعريفة المعتمدة، والتعامل بحزم مع أي مشكلات تتعلق بهذا الغرض.

وتابع: “إننا نتابع توفير جميع السلع الغذائية، وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، وتشدد الرقابة على الحدائق والملاهي العامة والخاصة، للتأكد من صيانة الألعاب المخصصة للأطفال حفاظًا على أرواحهم”.

وأشار إلى تواجد عمال الإنقاذ على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى قيام لجنة من المحافظات في وزارة الموارد المائية والري بالمرور على جميع المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومعدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.
 

وزارة التنمية المحلية عيد الفطر المبارك المتنزهات العامة سيولة الحركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار الريال السعودي

آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

طقس العيد

تقلبات حادة في طقس ثاني أيام العيد.. والأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية

ايناس النجار

تسبب في وفاة ايناس النجار.. جمال شعبان يكشف الفرق بين التهاب المرارة وانفجا.رها |معلومات مثيرة

أسعار البنزين

أسعار البنزين والسولار اليوم.. وموعد الاجتماع المرتقب للجنة التسعير

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

إعلان بلبن

مفاجأة في صراع الكحك.. بلبن تعتذر لـ العبد في بيان رسمي

أسعار الذهب

تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

سعر الدولار

انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025

ترشيحاتنا

محمد شريف

عيدية الكرة المصرية لمن تذهب؟| محمد شريف يرغب في العودة للأهلي.. و 4 أندية تصارع للفوز به

حيوانات مؤثرة

تساهم فى نحت الكوكب.. مفاجأة جديدة تكشف عن كائنات مؤثرة| ما القصة؟

عيد الفطر

النهارده أول يوم.. دول تحتفل بعيد الفطر.. ما هى؟

بالصور

علامات تكشف فساد الفسيخ والرنجة.. لا تتجاهلها قبل الأكل!

علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة
علامات تدل على فساد الفسيخ والرنجة

بعد رحيل إيناس النجار.. حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة
رحيل إيناس النجار يثير الحزن تفاصيل الساعات الأخيرة حسام موافي يكشف مخاطر حصوات المرارة

مرض خطير للنساء.. انتبهي لهذه العلامات

امراض القلب
امراض القلب
امراض القلب

فيديو

هنجيب زبادي ولا حشيش

زبادي ولا حشيش .. الأوقاف تعلق على منشور العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

المزيد