متحدث التنمية المحلية: استعدادات مكثفة خلال عيد الفطر لتعزيز منظومة الخدمات

أكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية الدكتور خالد قاسم، أن الوزارة تجري استعدادات مكثفة لعيد الفطر المبارك، حيث تتابع جاهزية المتنزهات العامة والمراجعة المرورية للطرق الرئيسية والفرعية، بهدف ضمان سيولة الحركة وتيسير تنقل المواطنين خلال العيد.

وأوضح الدكتور خالد قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة “إكسترا نيوز” اليوم، الثلاثاء، أن وزارة التنمية المحلية تُقدم تقارير دورية عن الحالة العامة بالمحافظات عبر مراكز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للسيطرة، ما يعزز التنسيق والمتابعة الفعالة.

وشدد على أهمية متابعة جاهزية القطاعات التنفيذية والخدمية والمرافق، مع التأكيد على ضرورة التواجد الميداني للقادة التنفيذيين، مشيرا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات وتحقيق رضا المواطنين، مع الاستجابة الفورية لأي معوقات أو مشكلات قد تطرأ.

وأضاف أن الوزارة تراقب مواقف السيارات ووسائل النقل العامة والخاصة، لضمان صيانة المركبات وتوافرها وفقاً للتعريفة المعتمدة، والتعامل بحزم مع أي مشكلات تتعلق بهذا الغرض.

وتابع: “إننا نتابع توفير جميع السلع الغذائية، وتقوم الوزارة بتنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق، وتشدد الرقابة على الحدائق والملاهي العامة والخاصة، للتأكد من صيانة الألعاب المخصصة للأطفال حفاظًا على أرواحهم”.

وأشار إلى تواجد عمال الإنقاذ على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى قيام لجنة من المحافظات في وزارة الموارد المائية والري بالمرور على جميع المراسي والعائمات للتأكد من سلامتها ومعدلات التحميل والتراخيص، بهدف تعزيز سلامة الجميع خلال احتفالات عيد الفطر.

