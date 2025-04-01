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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ميار الببلاوي تكشف سرا أثناء غسل الفنانة إيناس النجار

ميار الببلاوي
ميار الببلاوي
أحمد إبراهيم

نشرت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك حيث تكشف سرا أثناء غسلها للفنانة الراحل إيناس النجار. 

وقالت ميار الببلاوي: إيناس حبيبتي ماذا بينك وبين الله لتكوني في غسلك كعروسة مبتسمة، وكالقمر في تمامه، غسلت كتير ناس بس أنتي كنتي آية من آيات ربنا، بحبك أوي وهتوحشيني.

ميار الببلاوي

من هي إيناس النجار

تعد إيناس النجار هو اسم الشهرة، حيث أن اسمها الحقيقي سهام النجار، وهى من أصل تونسي حيث ولدت في مدينة صفاقس. 

وبدأت إيناس النجار مسيرتها الفنية في أوائل الألفينيات، وكانت بداية ظهورها في الفيديو كليب الشهير “يا ترى يا حبيبي” للمطرب بهاء سلطان.

وكان ذلك سببا فى اقتحامها باب السينما من خلال فيلم “ميدو مشاكل” عام 2003 مع أحمد حلمي ، والمخرج محمد النجار الذى اعجب بها فى الفيديو كليب. 

وساهم فيلم “ميدو مشاكل” فى انطلاقتها بالسينما حيث شاركت في عديد من الأفلام مثل “بحبك وأنا كمان” (2003)، “علي سبايسي” (2005)، و”كركر” (2007) مع محمد سعد، وشاركت الفنان أحمد زكي فى فيلم “معالى الوزير”. 

كما شاركت فى عدد من الأعمال التلفزيونية الشهيرة مثل “العصيان” مع محمود ياسين، و”يتربى في عزو” (2007) مع يحيى الفخراني، وكذلك “الإخوة أعداء” (2012) مع صلاح السعدني ونور الشريف. 

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل “الحلانجي” الذي عرض في رمضان 2025، من بطولة محمد رجب، وتدور أحداثه حول نجار يتورط في مشاكل كبيرة بعد محاولات للنصب لصالح مجموعة مشبوهة.

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