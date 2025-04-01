هيونداي فيفا مستعملة بـ 250 ألف جنيه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات المستعملة، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها الكثير من المميزات التي تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

هيونداي فيفا موديل 2008

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، هيونداي فيفا موديل 2008، وتنتمي فيفا لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات هيونداي فيفا موديل 2008 الخارجية

هيونداي فيفا موديل 2008

تظهر سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة هيونداي، وتم تثبيت شعار شركة هيونداي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض للأبواب الخارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها جرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة .

- محرك هيونداي فيفا موديل 2008

هيونداي فيفا موديل 2008

تستمد سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة 259 ألف/كم، وتباع السيارة باللون الأسود، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة هيونداي فيفا موديل 2008 الداخلية

هيونداي فيفا موديل 2008

تمتلك مقصورة سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 الداخلية الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج أمامي للتخزين، وبها مساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها زجاج كهربائي، وبها حوامل أكواب، وبها مراه داخلية للرؤية، ومقابض بالأبواب الأمامية لتسهل عملية الفتح والغلق من الداخل بسهولة، وبها اضاءة للقراءة، وبها أحزمة أمان .

- سعر هيونداي فيفا موديل 2008

هيونداي فيفا موديل 2008

تباع سيارة هيونداي فيفا موديل 2008 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة.