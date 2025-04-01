محافظ الدقهلية يتابع أعمال التصدي لمخالفات البناء.. ويشدد على الإزالة الفورية

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال التصدي لمخالفات البناء على أرض زراعية، أو داخل الحيز العمراني دون الحصول على التراخيص اللازمة، وشدد على الإزالة الفورية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وأكد أنه أصدر توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي لأي حالات بناء مخالفة في المهد، والإزالة الفورية، لأي مخالفة أو تعدي بالبناء، والتأكيد على عمل النوبتجيات على مدار الساعة قبل وأثناء وخلال أيام العيد، وأكد أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأي محاولات للشروع فى التعدي على الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

كما تم إزالة تعدي بمساحة 350 متر على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعدي آخر بمساحة 100متر على الأرض الزراعية ببسنديلة، وإزالة تعدي بمساحة 75 متر في قرية الشوامي، كما تابعت أعمال إزالة سور بالبلوك الأبيض بمساحة 200 متر تقريبا على أرض زراعية تابعة لجمعية السلام بالوحدة المحلية بقلابشو، وأعمال فك الشدة الخشبية لسقف على مساحة 200 متر تقريبا خارج الحيز تابعة لجمعية العدالة، ومتابعة أعمال إزالة تعدي على الأرض الزراعية بمساحة 100متر بنطاق الوحدة المحلية بالشوامي، وإزالة تعدي خارج الحيز العمراني بنطاق عزبة جمعة آدم في نطاق الوحدة المحلية بالستاموني.

وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة أجا، بمتابعة أعمال إزالة مخالفة عبارة عن غرفة من الصاج معروشة على مساحة 30 متر خارج الحيز العمراني بقرية بقطارس التابعة للوحدة المحلية ببرج النور الحمص، وإزالة سور بطول 20 متر تقريبا بالبلوك والمونة الأسمنتية على الأرض الزراعية بقرية سماحة التابعه لكفر عوض، وفي مركز المنصورة تابع أعمال إزالة حجرتين بالبلوك الأبيض خارج الحيز العمراني بقرية النسيمية التابعة للوحدة المحلية في طناح بمساحة 44 متر، وإزالة أعمدة خرسانية وحوائط حتى منسوب السقف للدور الثالث العلوي بقرية الخيارية التابعة للوحدة المحلية في البرامون.

كما قام اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر بمتابعة أعمال إزالة هنجر على مساحة 80 متر على أرض زراعية بحوض شمان بالجزيرة، وإزالة تعدي بقرية دماص على مساحة قيراط ونصف خارج الحيز العمراني.