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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لدورهم المتميز.. محافظ الدقهلية يكرم مسئولي النظافة بمدينة جمصة

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة، خلال افطاره مع العاملين بجمصة والمنطقة الصناعية، مدير النظافة ومسئول النظافة والعامل المثالي بمدينة جمصه، تقديرا لجهودهم في الحفاظ على مستوى نظافة لائق بالمدينة، وأكد أننا لا نبخل بالشكر والتقدير لكل مجتهد ومتميز في مجال عمله.

وأكد محافظ الدقهلية أنه يتابع بشكل شخصي وبصفة يومية مستوى أداء الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها منظومة النظافة التي بذلنا فيها وما زلنا نبذل، جهودا كبيرة للحفاظ على المظهر الحضاري اللائق في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة بما يليق بأهالي الدقهلية وأبنائها المتميزين.

وأبدى المحافظ سعادته بحضور الإفطار بين أهله وأبنائه من العاملين، معربا عن تقديره للدور الذي يقومون به في توفير خدمات متنوعة للمواطنين والحفاظ على مستوى لائق من النظافة والمظهر الحضاري لمدينة جمصه خاصة وهي على أعتاب استقبال الزوار خلال عيد الفطر وخلال فترة الصيف، مشددا على رئيس مدينة جمصة باستمرار الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

الدقهلية محافظ جمصه عمال

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