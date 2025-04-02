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فيفا حدد طريقة الاختيار.. من بديل ليون المكسيكي في مونديال الأندية؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

فيفا حدد طريقة الاختيار.. من بديل ليون المكسيكي في مونديال الأندية؟

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية
أحمد أيمن

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن كيفية اختيار الفريق البديل لنادي ليون المكسيكي في بطولة كأس العالم للأندية 2025. 

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي بعد استبعاد ليون من البطولة نتيجة عدم الامتثال للوائح المتعلقة بتعدد ملكية الأندية.

كأس العالم للأندية 2025

تستعد كرة القدم العالمية لاستقبال حدث مثير في عام 2025، حيث ستقام كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية بين 14 يونيو و13 يوليو، في صيغة جديدة ستشهد مشاركة 32 ناديًا، على رأسهم الأهلي المصري.

وقع النادي الأهلي في المجموعة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، حيث تضم مجموعته إنترميامي الأمريكي، الذي يلعب له النجم ميسي، بالإضافة إلى بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي. 

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مباراة الافتتاح ضد إنتر ميامي الأمريكي يوم 14 يونيو، قبل أن يواجه فريق بالميراس يوم 19 من نفس الشهر، ويختتم دور المجموعات بمباراة بورتو يوم 24.

وأعلنت الفيفا عن قيمة الجوائز المالية التي ستُقدم في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تصل إلى مليار دولار، وهو رقم قياسي بمثابة حافز كبير لجميع الأندية المشاركة. 

سبب استبعاد ليون المكسيكي 

تأهل كل من ليون وفريقه المحلي الآخر للبطولة، لكنهما يشتركان في نفس المالك، مجموعة باتشوكا. هذا الأمر دفع فيفا إلى استبعاد ليون من المشاركة في البطولة بسبب تعدد الملكية. 

وفقًا للمعلومات المتاحة، أعلنت مجموعة باتشوكا أنها ستقوم بالاستئناف على قرار الاستبعاد في الشهر المقبل، آملة في الحصول على فرصة للمشاركة.

من هو بديل ليون المكسيكي؟

تسعى العديد من الأندية للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بعد استبعاد فريق ليون المكسيكي من البطولة، ومن ضمنهم الزمالك المصري وبرشلونة وليفربول وميلان وغيرهم، إلا أن قواعد الفيفا تمنع مشاركة فريق من خارج القارة المستبعد منها الفريق.

وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، يبدو أن الاختيار وقع على نادي كلوب أميركا كأحد البدلاء المحتملين، حيث يعتبر كلوب أميركا هو الفريق الأعلى تصنيفًا بين أندية اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى "كونكاكاف". 

في حال تم اعتماد هذا الاختيار، سيشارك كلوب أميركا في المجموعة الرابعة، إلى جانب كل من تشيلسي الإنجليزي وفلامنجو البرازيلي.

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