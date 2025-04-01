دوري أبطال أفريقيا.. بيراميدز يتقدم على الجيش الملكي بثلاثية في الشوط الأول

نجح بيراميدز في إنهاء الشوط الاول بالتقدم على نادي الجيش الملكي المغربي بثلاثية مقابل هدف واحد.
أحرز أهداف بيراميدز في مرمى الجيش الملكى تون ماييلي في الدقيقتين 2 و11 واللاعب إبراهيم عادل في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول.
أما الهدف الوحيد لنادي الجيش الملكي المغربي جاء في الدقيقة 45 للاعب عبدالفتاح حدراف، لتصبح النتيجة 3-1 لصالح الفريق السماوى فى المباراة المقامة بينهما بإستاد الدفاع الجوى ضمن فعاليات دور الذهاب لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا .
وجاء تشكيل بيراميدز :-
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فيستون ماييلي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - محمود مرعي - محمد حمدي - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - يوسف أوباما - مروان حمدي.