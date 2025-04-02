غلق حركة الملاحة النهرية بأسوان لحين تحسن الأحوال الجوية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين برفع درجة الاستعداد القصوى للتعامل مع حالة الطقس المتقلبة حيث قامت الجهات المختصة بإغلاق حركة الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل وبحيرة ناصر نظراً للأحوال الجوية وشدة الرياح المحملة بالرمال والأتربة وضعف الرؤية.

وشدد المحافظ على المتابعة اللحظية عبر أجهزة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة ، وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن للتفاعل السريع مع أى أحداث طارئة.

الطقس المتقلب

على أن تقوم إدارة المرور بالطرق السريعة الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة ، وأسوان / أبو سمبل البرى بالتنبية على سائقى الأتوبيسات والسيارات والمركبات بتوخى الحذر أثناء السير للحفاظ على السلامة العامة للمستقلين لهذه المركبات.

ومن جانبه أوضح المهندس بحرى سامى البربرى مدير فرع هيئة النقل النهرى بأسوان بأنه تم التنبية على كافة الفنادق العائمة والدهبيات والعائمات النهرية الأخرى على إختلاف أنواعها بإيقاف النشاط الملاحى بصفة مؤقتة ، لحين تحسن الأحوال الجوية ، مع حظر الإبحار والمغادرة بصفة قطعية.

وأشار بأنه تم فى نفس الوقت التشديد على جميع العائمات النهرية المبحرة الآن بالفعل بتوخى أعلى درجات الحرص والحذر أثناء الإبحار والمناورات وأعمال التراكى ، مع إتباع كافة التعليمات الأساسية للإبحار والأمن ، وعدم الرعونة وزيادة السرعة وذلك نظراً لإقتراب حدوث عاصفة رياح ترابية فى النطاق الجغرافى والإدارى لمحافظة أسوان شاملة مسطح بحيرة ناصر ، وعلى الجميع فى حال أى طوارئ سرعة الإبلاغ لتحقيق إستجابة وتفاعل فورى مع الموقف إن وجد ، وعلى جميع العائمات النهرية المتراكية تأمين أشغال وأعمال الرباط ومراجعتها ، وتأمين محتويات السطح المشمس .

فيما كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بالمراكز والمدن تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح المحافظ بأنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية ، وكافة الجهات المعنية ، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة ، خاصة على الطرق السريعة والمرور ، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول.