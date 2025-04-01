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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكلف برفع درجة الاستعداد بالمراكز والمدن تحسباً لإحتمالية سقوط الأمطار

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهات المعنية برفع درجة الإستعداد بالمراكز والمدن تحسباً لفرص سقوط الأمطار ، ولحين إنتهاء موجه الطقس المتقلب وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية. 

وأوضح المحافظ بأنه تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة للتواصل والتنسيق المستمر مع غرف العمليات الفرعية ، وكافة الجهات المعنية ، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة أى أحداث طارئة ، خاصة على الطرق السريعة والمرور ، والتخلص من أى آثار تنتج عن هبوب العواصف الترابية والرملية أو سقوط الأمطار أولاً بأول. 

الطقس المتقلب

والتأكد من سلامة وتطهير كافة مخرات السيول بنطاق المحافظة ، ومراجعة جاهزية كافة المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ، وكذا مراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة ، والبالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة فى الشوارع ، مع مراجعة المنشآت التعليمية والحكومية للتأكد من جاهزيتها. 

وناشد محافظ أسوان المواطنين بآخذ الحيطة والحذر ، خاصة أثناء الرحلات النيلية المراكب الشراعية والموتور ، وأيضا قائدى السيارات أثناء القيادة على الطرق السريعة والصحراوية ، والإلتزام بالسرعات المقررة ، وبتعليمات المرور وهيئة الأرصاد الجوية ، مع إتباع التعليمات المرورية الخاصة فى حالة هبوب عواصف ترابية أو سقوط أمطار ، مع تجنب الوقوف بجانب الأشجار أو اللوحات الإعلانية فى حالة حدوث موجات هواء شديدة ، وكذا عدم الوقوف فى الأماكن المكشوفة حفاظاً على السلامة والصحة العامة من أى أضرار. 

ووجه محافظ أسوان إلى قيام مديرية الرى بالتنسيق مع الوحدات المحلية بالتطهير الكامل للمخرات والبرابخ ، والتى تضم 36 مخر صناعى و 22 سد إعاقة ، و 14 حاجز ترابى ، و 22 بحيرة صناعية ، على أن يتم بالتوازى التنسيق بين كافة الجهات بحيث يتم تحديد أنساق لأسلوب الدفع والتعامل وفقاً لخطة مركز السيطرة فى حالة حدوث أمطار أو سيول لتحقيق التنظيم الجيد فيما بينها .

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