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عقب سيجارة.. السيطرة على حريق في مخزن تابع لدار الكتب والوثائق | تفاصيل جديدة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

عقب سيجارة.. السيطرة على حريق في مخزن تابع لدار الكتب والوثائق | تفاصيل جديدة

جانب من الحريق
جانب من الحريق
ندى سويفى

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة عن كواليس نشوب حريق محدود داخل مخزن تابع لدار الكتب والوثائق بمنطقة العمرانية.

وأظهرت المعاينة المبدئية  أن الحريق اندلع في غرفة تحتوي على أوراق قديمة ومهملة (ليست تاريخية)، حيث التهمت النيران نحو 15 مترًا من الأوراق.
ورجحت التحريات الأولية أن سبب الحريق مصدر حراري بطيء، يُحتمل أن يكون عقب سيجارة.
ولاحظ فرد الأمن المكلف بحراسة المخزن تصاعد الأدخنة من الغرفة، فسارع بإبلاغ شرطة النجدة.

ودفعت مديرية أمن الجيزة بـ 5 سيارات إطفاء إلى الموقع، حيث فرضت القوات كردونًا أمنيًا لمنع انتشار النيران إلى المباني المجاورة.
وتمت السيطرة على الحريق بالكامل دون وقوع أي خسائر بشرية.

ويقوم فريق المعمل الجنائي حاليًا بفحص آثار الحريق، للتأكد مما إذا كانت هناك وثائق أو كتب تاريخية قد تأثرت بالحريق أم لا.
 

عقب سيجارة حريق دار الكتب حريق محدود دار الكتب والوثائق

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