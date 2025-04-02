وظائف قيادية بوزارة الإسكان .. الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية حاجتها لعدد من الوظائف في محافظات أسوان والأقصر وكفر الشيخ.

وظائف وزارة الاسكان

وجاءت الوظائف كالتالي :

وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة أسوان

وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة الأقصر

مدير عام مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة كفر الشيخ





بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

المجموعة الوظيفية:

الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:

للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية





وصف الوظيفة:

تقع فى قمة وظائف وكيل مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة "أ" ، تنفيذ خطة الإسكان والتعمير بالمحافظة والإشراف على المشروعات القائمة بها





المهارات المطلوبة





المهارات الأساسية:

يشترك فى عضوية اللجان الفنية التخصصية لإعداد مواصفات طرح الأعمال، ولجان المناقصات والمزايدات والممارسة والبت فى التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، يتولى مراجعة المستخلصات التى يتم اعدادها (جارى وختامى) ومحاضر الاستلام (الابتدائى والنهائى) ومتابعة تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها ، يشارك بمقترحات فى إعداد الهيكل التنظيمى للمديرية وجداول الوظائف بها ويعد خطط العمل داخل المديرية ويسندها للإدارات المختلفة مع إصدار القرارات والتعليمات بشأن تنفيذها مما يكفل تحيق الأهداف المرسومة، ومتابعة خطط الرقابة على تنفيذ هذه القرارات بالتنسيق مع السلطة المختصة،يتابع تحقيق الاهداف من خلال مراجعة النتائج الإجمالية لانشطة وانجازات الادارات بالمديرية، وابداء المقترحات التى تسهم فى تطوير العمل بالتنسيق مع السلطة المختصة ، يؤدى جميع ما يسند اليه من مهام اخرية متصلة بطبيعة عمل الوظيفة





المهارات الفنية:

القدرة على التعامل مع الحاسب الآلى وتطبيقاته المختلفة ذات الصلة بمجال عمل الوظيفة ، المعرفة الكافية بإحدى اللغات الاجنبية ، المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح والاجراءات التى تحكم نظام العمل ، القدرة على القيادة والتوجيه، القدرة على وضع خطط تنفيذ العمل ومتابعة إجراءات التنفيذ ، القدرة على قيادة فريق عمل ، القدرة على اكتشاف الابتكار والابداع لدى مرؤسيه، القدرة على ادارة الوقت، القدرة على خلق صف ثان



سنوات الخبرة:

قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة من المستوى الادنى له مباشرة(أول أ) او قضاء مدة كليه مقدارها سبعة عشر عاما على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة



التدريب اجتياز البرامج التدريبة اللازمة فى ضوء ما يحدده الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية





شروط المتقدمين

شروط المؤهل:

مؤهل هندسي يتواءم مع نوع وطبيعة العمل

المستندات المطلوبة:

)بيان حالة وظيفية معتمد متضمنا التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية واى بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك .

2)بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها

3)بيان بمقترحات تطوير الوحدة او احد انشطتها الرئيسية لتحسين ادائها وتطوير انظمتها مرفق به ( C.D ( وفقا للنموذج الوارد بقرار وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى رقم 95 لسنة 2017 0

4)عدد 6 صور شخصية 4*6

5) صورة البطاقة الشخصية



جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان علي مسئولية الجهة

بداية الإعلان:2025/03/23

نهاية الإعلان:2025/04/22



بيانات الإتصال:

تقدم الطلبات شخصيا علي النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمـعلن عنهـا بالأمـانة الفنيـة للجنـة الدائمـة للوظـائف القيــادية بالـدور السادس غرفة "133" وذلك لمدة شهر من تاريخ النشر بمقـر الـوزارة الكـائن "القاهرة " الحى الحكومي –العاصمة الإدارية الجديدة.