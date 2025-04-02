قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على سعر اللحوم في ثالث أيام عيد الفطر
متى يبدأ صيام الست من شوال؟ حكم أداؤه بنيتين مختلفتين
تنسيق 2025.. جامعة القاهرة الأهلية تدخل الخدمة للعام الجديد بـ 14 كلية
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية برفح جنوب قطاع غزة بعد استدعاء الفرقة 36
حالة الطقس في عدد من العواصم العربية والعالمية
مروحيات الاحتلال تعاود إطلاق النار على عدد من المناطق بغزة
البث الإسرائيلية: الجيش بدأ التوسع في العمليات البرية برفح الفلسطينية
«السيدة الأولى» يفوز بالجمهور .. أحلام تُبدع في ألبومها الجديد وتُثير الجدل
في ثالث أيام العيد.. أسعار الدواجن والبيض
موعد مباراة الزمالك وستيلينبوش الجنوب إفريقي في الكونفدرالية
الدفاع الروسية: اعتراض 93 مسيرة أوكرانية خلال الليل منها 87 فوق مقاطعة كورسك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس في عدد من العواصم العربية والعالمية

حالة الطقس
حالة الطقس
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية تقرير فيديو يوضح درجات الحرارة وحالة الطقس بعدد من البلاد العربية والأوروبية.


وجاء في التقرير أن الطقس بالقاهرة مشمس والعظمى تسجل اليوم 27 درجة، والصغرى 17 درجة، والرياض تسجل 37 و الصغرى 27 درجة.


وكشفت القناة أيضًا أن أبو ظبي تسجل درجات الحرارة معتدلة والعظمى تسجل 29 والصغرى 23 درجة، وتونس تسجل 19 و11، والرباط تسجل 21 و13.


وأوضحت القناة أن حالة الطقس بالمدن العالمية تسجل في لندن 14-08 ، وفي باريس 17- 09 وفي موسكو 14- 04 واشنطن 16-13، وفي بكين 18-04.

حذرت الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في جنوب سيناء وشمال الصعيد، مما يؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.

ونصحت الأرصاد مرضى الجهاز التنفسي والحساسية اتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتجنب الخروج من المنزل قدر الإمكان.

وأشارت في بيان رسمي إلي تعرض البلاد لأجواء غائمة وغطاء سحابى على أغلب الأنحاء مع فرص لسقوط الأمطار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد .

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
ومن المتوقع نشاط  الرياح على مسطح البحر المتوسط مما يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وأكدت الهيئة العامة للأرصاد أن نشاط للرياح سيستمر من غد الأربعاء وحتى الجمعة المقبل.

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بارتداء الكمامات في المناطق التي تنشط فيها الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم الأربعاء مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد معتدل على السواحل الغربية حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون الطقس مائلا للبرودة على أغلب الأنحاء ليلا وفي الصباح الباكر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون حالته معتدلة، وارتفاع الموج "1.5 - 2" متر واتجاه الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج "2 - 2.5" متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

 

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة    :    17    27
العاصمة الإدارية    :    16    28
6 أكتوبر    :    16    28
بنها     :    17    27
دمنهور     :    16    27
وادي النطرون    :    16    26
كفر الشيخ    :    15    26
المنصورة     :    16    26
الزقازيق     :    16    26
شبين الكوم     :    16    27
طنطا     :    15    25
دمياط     :    16    25
بورسعيد    :    16    24
الإسماعيلية     :    17    28
السويس     :    16    27
العريش     :    15    27
رفح     :    14    26
رأس سدر    :    18    28
نخل     :    11    25
كاترين     :    08    22
الطور     :    18    27
طابا     :    12    26
شرم الشيخ     :    21    30
الإسكندرية     :    16    26
العلمين     :    15    25
مطروح     :    15    24
السلوم     :    14    27
سيوة     :    14    28
رأس غارب    :    17    30
الغردقة     :    18    29
سفاجا     :    17    30
مرسى علم     :    18    30
شلاتين     :    20    30
حلايب     :    20    28
أبو رماد    :    19    29
رأس حدربة    :    20    28
الفيوم     :    15    27
بني سويف    :    15    27
المنيا     :    13    28
أسيوط     :    14    29
سوهاج     :    16    30
قنا     :    18    31
الأقصر     :    20    33
أسوان     :    20    34
الوادي الجديد    :    15    30
أبوسمبل    :    20    33


 

القاهرة الإخبارية درجات الحرارة الطقس حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

الاسكان الاجتماعي

بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الزمالك يتقدّم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي.. تصعيد جديد في أزمة الدوري

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الهلال في دوري أبطال إفريقيا

الفنانة ايناس النجار

وصية إيناس النجار.. الفنانة منة جلال تكشفها لـ صدى البلد

ترشيحاتنا

أخبار السيارات

أخبار السيارات| اركب أرخص سيارة أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه.. هيونداي توسان "كسر زيرو" أعلى فئة بهذا السعر

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا |ثلاجة سامسونج الذكية الجديدة تعثر على الهاتف المفقود.. كيف تكتشف اختراق حسابك على جوجل؟

أخبار التكنولوجيا

بميزات احترافية ومواصفات رائدة .. إليك أفضل سماعة لاسلكية في الأسواق وأفضل تابلت ألعاب

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: دايمًا عندي عدم رضا عن أدائي.. ومسلسل «جودر» هينافس العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد