قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير المالية: الاستثمار في العنصر البشري لرفع كفاءة المنظومة الضريبية
بسبب فاتورة طعام.. إصابة 12 شخصًا في مشاجرة داخل مطعم بالوراق
دوي انفجارات في مدينة غزة جراء قصف إسرائيلي
وزارة الصحة: استجابة فورية لـ95% من طلبات أكياس الدم في أول أيام العيد
تحريك حاملة الطائرات «شاندونج» لـ«حصار» تايوان.. وتحذير صيني
الخارجية الصينية: عقاب تايوان لن يتوقف حتى ينتهي الحديث عن الاستقلال
ميليشيا الحوثي تعلن استهداف حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان"
أسعار بورشه 911 جي تي 3 موديل 2025 بالسعودية
ذكرى وفاة العراب أحمد خالد توفيق.. تعرف على بداياته ورحلته مع الكتابة
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بعد فوز الأهلي على الهلال السوداني.. موعد مباراة الإياب وتاريخ مواجهات الفريقين
سعر الجنيه الذهب في ثالث أيام العيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها

صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها
صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها
خدمات صدى البلد

ما صيغة نية صيام 6 أيام من شوال ؟ سؤال يتبادر إلى أذهان الكثيرين قبل البدء في صيام الست من شوال التي أوصى بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جموع المسلمين بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان والاحتفال بعيد الفطر ثم صيام ست من شوال، ومن المعروف "النية محلها القلب"، أي أنك إذا نويت أن تصوم ما عليك أن تنوي ذلك بقلبك، لكن هناك من يبحث عن صيغة لنية صيام 6 من شوال، حرصًا منهم على الفوز بثواب هذا الصوم الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر».

اقرأ أيضًا:

صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها
صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها

فضل صيام الست من شوال

نية صيام الست من شوال، كما في أي صيام آخر هي من الأمور الأساسية، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم بيّن في كثير من الأحاديث أهمية نية الصيام، إذ لا يصح الصيام من دون نية، وبهذا فإن نية الصيام يجب أن تكون في قلب المسلم، ولا يشترط أن يتم التلفظ بها، ومع ذلك يستحب للمسلم أن يقول في قلبه عند نيته لصيام الست من شوال: "اللهم إني نويت صيام الست من شوال لله تعالى". 

وصيغة نية الصيام هذه تكفي لصيام 6 من شوال، مع أن النية القلبية تكفي، والتلفظ بها ليس واجبًا، لكن إذا أراد المسلم أن يعلم نفسه أو غيره بنية الصيام، يمكنه التلفظ بها لتكون أكثر تأكيدًا في نفسه.

حكم صيام 6 من شوال

وينيغي للمسلم العلم أنه لا يشترط أن يتم صيام الست أيام من شوال متتابعة، إذ يمكن للمسلم أن يصومها على مدار الشهر، بحيث يمكنه توزيع الأيام الستة بحسب راحته الشخصية، سواء صامها يومًا بعد يوم أو جمعها في أيام متتابعة، لكن من الأفضل أن يصومها متتابعة إذا استطاع، لأن ذلك يُشعر المسلم بجدية في الالتزام بالسنة النبوية.

أهمية صيام الست من شوال

صيام الست من شوال له فضل كبير في الإسلام، إذ جاء في الحديث النبوي: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر»، لذا يضاعف الله تعالى الأجر للمسلم الذي يصوم هذه الأيام، ويشمل ذلك ثواب صيام السنة كلها، لما في ذلك من طاعة لله واتّباع للسنة النبوية الشريفة.

صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها
صيغة نية صيام 6 أيام من شوال .. احرص عليها

كما أن صيام الست من شوال يشير إلى استمرار المسلم في العبادة بعد شهر رمضان، وهو فرصة للطاعات بعد الصيام العظيم في رمضان.

من خلال النية الخالصة والصدق مع الله يمكنك أن تحقق فضل صيام الست من شوال، ولا تقتصر أهمية هذه الأيام على الأجر الكبير، بل أيضًا على تعزيز العلاقة مع الله، وتجديد النشاط الروحي بعد شهر رمضان، لذا إذا كانت لديك رغبة في صيام هذه الأيام المباركة، تذكر أن النية الصحيحة هي الأساس، وأن صيامها هو اتّباع لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

صيام 6 أيام من شوال صيام الست من شوال صيام ست من شوال فضل صيام الست من شوال حكم صيام 6 من شوال أهمية صيام الست من شوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العوضي وياسمين عبدالعزيز

«الحصان يا أبويا».. ياسمين عبدالعزيز تواصل السخرية من العوضي في منشور جديد

أحمد شفيق

رئيس حزب الحركة الوطنية يكشف حقيقة وفاة أحمد شفيق

الاسكان الاجتماعي

بقرار عاجل من الحكومة.. سحب وحدات الإسكان الاجتماعي من هؤلاء

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه عالميا.. أسعار الذهب الآن في مصر

محمد الدماطي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي

الزمالك يتقدّم بشكوى رسمية ضد محمد الدماطي.. تصعيد جديد في أزمة الدوري

الريال السعودي

أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 2-4-2025

الاهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على الهلال في دوري أبطال إفريقيا

جنيهات ذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

الفنان علي ربيع

علي ربيع يحتفل بنجاح الصفا الثانوية بنات مع الجمهور داخل السينمات

فال كيلمر

وفاة بطل فيلم باتمان بسبب إلتهاب رئوي

نور ايهاب

نور إيهاب تخطف الأنظار بجمالها .. شاهد

بالصور

عيد الفطر 2025.. لقطات من حفل مي فاروق في الرياض | شاهد

مي فاروق
مي فاروق
مي فاروق

أناقة بلا حدود .. سعر بليزر أوس أوس في "الصفا الثانوية بنات" يثير الجدل |شاهد

أوس اوس
أوس اوس
أوس اوس

مخاطر .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحلويات والمعجنات ليلاً؟

مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا
مخاطر تناول الحلويات والمعجنات ليلا

افعلها في الصباح.. 8 عادات تحافظ على صحة الكلى

عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى
عادات صباحية تحافظ على صحة الكلى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: دايمًا عندي عدم رضا عن أدائي.. ومسلسل «جودر» هينافس العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الفانوس المصري.. نور يضيء القلوب قبل الشوارع

محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: رسالة واتساب لوزير التموين

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك دن

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: قيمنا المجتمعية تعزز الأمن القومي المصري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

المزيد